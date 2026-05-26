Recenzja 007: First Light - najlepsza gra o Bondzie od czasów GoldenEye?

Od ostatniego filmu z Jamesem Bondem minęło już dobrych kilka lat (czyli mniej więcej cztery). Od ostatniej gry z Agentem 007 minęło dobrych kilkanaście lat (w teorii czternaście, w praktyce… trzy).

Od pierwszej zapowiedzi, że IO Interactive bierze się za licencję związaną z najsłynniejszym brytyjskim szpiegiem, minęło już trochę czasu. Do tego stopnia, że niektórzy zaczęli nieufnie spoglądać w stronę twórców serii Hitman i wątpić w powodzenie tej misji. Powodów było kilka, a najwięcej z nich było związanych z charakterystycznym Łysolem, który w bardzo podobny (choć o wiele brutalniejszy) sposób rozwiązuje swoje problemy.

007: First Light to nowy początek dla gier z Jamesem Bondem i powiem to już na starcie – jest to zaskakująco dobry początek nowej, większej serii. Co prawda nie wszystko wyszło idealnie, a także inspiracji przygodami wcześniej wspomnianego gagatka z Rumunii widać tutaj wiele, ale takiej gry nastawionej na akcję chyba było nam w przestrzeni growej potrzebne.

Tak jakby Skyfall… dosłownie

Jako że jest to wstęp do poniekąd nowego początku przygód Jamesa Bonda, musi być widowiskowo. W trakcie misji grupy uderzeniowej SAS dochodzi do wypadku, z którego cało wychodzi tylko nasz bohater, a głównym zadaniem jest odbicie ośrodka badawczego MI6 przejętego przez terrorystów. Sprawa się komplikuje, a agencja przejmuje kontrolę nad operacją… rozpoczynającą drogę Bonda w kierunku zdobycia statusu agenta o numerze „00”. Okazuje się również, iż jest to wstęp do o wiele większego problemu na skalę międzynarodową.

Od strony fabularnej muszę przyznać, że na samym początku było dość wyboiście.

Głównie dlatego, że pierwsze godziny to wstęp do historii, w którym z jednej strony nadal kojarzymy sporą część załogi MI6 z filmów czy powieści Fleminga… I nadal musimy nam się to wszystko na nowo przegryźć. Z czasem jednak historia zaczęła mnie coraz bardziej interesować nie tyle ze względu na ogromną zawiłość i chwytanie za gardło w odpowiednich momentach, a raczej ze względu na widowiskowość oraz poruszanie mocno popularnych dzisiaj tematów. Co prawda, trzeba tutaj mocno zawiesić niewiarę w jednej bardzo ważnej kwestii, ale hej – to gra akcji i pewne rzeczy zwyczajnie mogą przejść, nawet jeśli trochę mogą zaprzeczać logice.

Trochę zabrakło mi również w starciach z bossami większej dozy elementów zręcznościowych poza wykorzystywaniem konkretnych mechanik, aby móc sobie z nimi poradzić. Bo, czego by nie mówić, dobry brawl (których tu nie brakuje tak ogólnie) byłby momentami lepszy niż bieganie za włącznikami. Niemniej jednak powiedzmy, że w tej formule sprawdza się to całkiem przyzwoicie jak na film, w którym gramy główną rolę i wykonujemy pewne elementy tak, jak skrypt mniej więcej tego od nas wymaga (łącznie z QTE, chociaż te nawet można wyłączyć).

I o ile powiedzenie, że 007: First Light to tak naprawdę mariaż serii Hitman z Uncharted byłoby niesamowitym spłyceniem wielu elementów zabawy, to jest w tym bardzo dużo prawdy. Trudno byłoby bowiem IOI ukryć fakt przekładania pewnych mechanik rozgrywki z poprzednich gier, gdy nie dość, że przez te lata dopracowali je w jakiś sposób do perfekcji, to jeszcze one tutaj niesamowicie dobrze pasują w ogólnym rozrachunku. Z kolei ta „unchartedowość” również w tym obrazku pasuje – James Bond w środkach nie przebiera, a całość ma przypominać interaktywny film o jego przygodach i Duńczycy byli tego świadomi. Są pościgi, są wybuchy, są walki z bossami i flirtujący na każdym kroku młody, bardzo niedoświadczony agent Jej Królewskiej Mości.

Rozkładając jednak wszystko na czynniki pierwsze, zacznę od tego, co w tym obrazku jest z Hitmana najwięcej.

Głównie pod względem eksploracji oraz znajdowania różnych sposobów na pokonanie przeróżnych przeszkód w różnych lokacjach. W odróżnieniu od World of Assassination musimy odnaleźć poszczególne „historie” sami, kręcąc się po lokacjach i podsłuchując przeróżne rozmowy NPC. Nie zawsze oznacza to jednak, że dostaniemy rozwiązanie jak na tacy. Wtedy pozostaje stare, dobrze znane zwiedzanie miejscówek w poszukiwaniu zarówno przedmiotu, jak i osoby. Jednak większość podpowiedzi działa mniej więcej tak, jak w Hitmanie, z oznaczeniem konkretnego miejsca w lokacji, gdy podejrzymy sobie wszystko w Q Lens (trochę jak tryb instynktu, ale tutaj uzasadniony specjalnymi soczewkami). Na pytanie, czy można zmienić wszystko tak, aby podpowiedzi było jak najmniej…, odpowiedź brzmi tak. Pod tym względem ta plastyczność w dostosowywaniu się do wyzwań działa w podobny sposób. Problem w tym, że na wiele różnych miejscówek związanych z mnogością rozwiązań jest niewiele na dystansie First Light. Nie przeszkadza to jakoś mocno (tym bardziej że Hitman 3 był o wiele bardziej liniowy niż pozostałe odsłony), ale jeśli ktoś spodziewał się powtórki z rozrywki i otwartego wymiaru poszczególnych rozdziałów tej historii (jak w Hitman 1 i 2), to można tu mówić o lekkim rozczarowaniu.