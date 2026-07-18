Jeden z faworytów odpada z wyścigu o rolę Jamesa Bonda. Casting na nowego 007 wciąż trwa

Poszukiwania następcy Daniela Craiga wchodzą w decydującą fazę.

W Hollywood trwają intensywne poszukiwania aktora, który wcieli się w Jamesa Bonda w nowej odsłonie serii przygotowywanej przez Amazon MGM Studios. Do tej pory w gronie głównych kandydatów najczęściej pojawiali się Jacob Elordi, Callum Turner i Harris Dickinson. Wygląda jednak na to, że ten ostatni nie zagra słynnego agenta. The Times Harris Dickinson rezygnuje z walki o rolę Bonda Według najnowszych doniesień Harris Dickinson miał osobiście poinformować producentów Davida Heymana i Amy Pascal, że nie chce już brać udziału w castingu. Co ciekawe, aktor znajdował się podobno w ścisłej czołówce kandydatów i był jednym z największych faworytów do przejęcia roli po Danielu Craigu.

Powodem rezygnacji ma być zmęczenie wieloletnimi zobowiązaniami. Dickinson niedawno zakończył intensywną pracę nad czterema filmami o The Beatles w reżyserii Sama Mendesa, w których wciela się w Johna Lennona. Według przecieków aktor nie chciał od razu wiązać się z kolejną wymagającą franczyzą na wiele lat.

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To oznacza, że casting na nowego Bonda wciąż pozostaje otwarty. Denis Villeneuve, który wyreżyseruje kolejny film o agencie 007, wraz z producentami rozpoczął już zapraszanie wybranych kandydatów do kolejnych etapów przesłuchań. Następna runda testów ma odbyć się w sierpniu. Według wcześniejszych informacji Amazon MGM szuka aktora przed trzydziestką. Aktor miałby wcielać się w Jamesa Bonda przez kilka kolejnych filmów, podobnie jak Daniel Craig, który pozostawał twarzą serii przez piętnaście lat. Na razie nie wiadomo, kto ostatecznie przejmie kultową rolę, ale wszystko wskazuje na to, że decyzja zapadnie jeszcze przed końcem 2026 roku. Zdjęcia do nowego filmu mają ruszyć w 2027 roku, a scenariusz przygotowuje Steven Knight, twórca Peaky Blinders. W oczekiwaniu na finał castingu, polecamy też grę 007: FIrst Light.

Jakub Piwoński Dziennikarz filmowy, krytyk. Lubi otwarte podejście do kina i popkultury. Fantastykę w każdej postaci przeplata seansami klasyki. Gdy akurat nie gra w Diablo 4, nie pogardzi dobrym komiksem i książką.









