Jeden z faworytów odpada z wyścigu o rolę Jamesa Bonda. Casting na nowego 007 wciąż trwa

Poszukiwania następcy Daniela Craiga wchodzą w decydującą fazę.
W Hollywood trwają intensywne poszukiwania aktora, który wcieli się w Jamesa Bonda w nowej odsłonie serii przygotowywanej przez Amazon MGM Studios. Do tej pory w gronie głównych kandydatów najczęściej pojawiali się Jacob Elordi, Callum Turner i Harris Dickinson. Wygląda jednak na to, że ten ostatni nie zagra słynnego agenta.
Harris Dickinson rezygnuje z walki o rolę Bonda
Według najnowszych doniesień Harris Dickinson miał osobiście poinformować producentów Davida Heymana i Amy Pascal, że nie chce już brać udziału w castingu. Co ciekawe, aktor znajdował się podobno w ścisłej czołówce kandydatów i był jednym z największych faworytów do przejęcia roli po Danielu Craigu.
Powodem rezygnacji ma być zmęczenie wieloletnimi zobowiązaniami. Dickinson niedawno zakończył intensywną pracę nad czterema filmami o The Beatles w reżyserii Sama Mendesa, w których wciela się w Johna Lennona. Według przecieków aktor nie chciał od razu wiązać się z kolejną wymagającą franczyzą na wiele lat.
GramTV przedstawia:
To oznacza, że casting na nowego Bonda wciąż pozostaje otwarty. Denis Villeneuve, który wyreżyseruje kolejny film o agencie 007, wraz z producentami rozpoczął już zapraszanie wybranych kandydatów do kolejnych etapów przesłuchań. Następna runda testów ma odbyć się w sierpniu.
Według wcześniejszych informacji Amazon MGM szuka aktora przed trzydziestką. Aktor miałby wcielać się w Jamesa Bonda przez kilka kolejnych filmów, podobnie jak Daniel Craig, który pozostawał twarzą serii przez piętnaście lat.
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