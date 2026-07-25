Byli pracownicy Nintendo zdradzili kulisy pracy w japońskiej firmie. Wskazali największe zalety i wady

Z pierwszej ręki możemy poznać kulisy pracy w wielkiej korporacji jaką jest Nintendo.

Byli pracownicy Nintendo, Kit Ellis i Krysta Yang, podzielili się swoimi doświadczeniami związanymi z pracą w japońskiej firmie. W najnowszym odcinku Kit & Krysta Podcast opowiedzieli o kulturze organizacyjnej przedsiębiorstwa, wskazując zarówno największe atuty, jak i największe problemy związane z zatrudnieniem w Nintendo. Tak wyglądają kulisy pracy w Nintendo Zdaniem Kita Ellisa jedną z największych zalet pracy w Nintendo jest kadra zarządzająca. Jak podkreślił, najwyżsi przedstawiciele firmy kierują się uczciwością i rzeczywiście dbają zarówno o przedsiębiorstwo, jak i o swoich pracowników:

Osoby stojące na najwyższych stanowiskach w firmie mają zasady i naprawdę troszczą się o Nintendo oraz jego pracowników. Mam na myśli pana Iwatę, pana Furukawę, Reggiego Fils-Aime, Douga Bowsera, Devon Pritchard – całą tę grupę. Dziś, bardziej niż kiedykolwiek, widać to w porównaniu z ludźmi zarządzającymi innymi firmami, gdzie ma się wrażenie, że prowadzą jakiś przekręt, próbując wycisnąć z przedsiębiorstwa jak najwięcej pieniędzy, zanim odejdą. Ellis i Yang zwrócili również uwagę, że bardzo dużą zaletą pracy w Nintendo jest stabilność zatrudnienia. Według nich firma zapewnia pracownikom wysoki poziom bezpieczeństwa zawodowego, co wyróżnia ją na tle wielu innych przedsiębiorstw z branży. Byli pracownicy wskazali jednak także istotne minusy pracy w Nintendo. Największym problemem miał być brak równowagi pomiędzy życiem zawodowym a prywatnym. Kit Ellis skomentował to bardzo krótko: Równowaga między życiem zawodowym, a prywatnym? Nie istniała.

GramTV przedstawia:

Podobnego zdania była Krysta Yang: Po prostu jej nie było. To nie jest coś wyjątkowego tylko dla Nintendo. Nie twierdzę, że Nintendo jest jedyną firmą na świecie, która tak funkcjonuje, ale jest to miejsce, w którym praktycznie nie ma zrozumienia dla odpowiedniego tempa pracy.” Ellis i Yang wspomnieli również o możliwościach rozwoju zawodowego. Według nich awanse w Nintendo nie zdarzają się często, a pracownicy, którzy mają objąć wyższe stanowiska, przechodzą wcześniej bardzo wymagający proces weryfikacji. Byli pracownicy zwrócili także uwagę, że długotrwałe wykonywanie tych samych obowiązków może prowadzić do zawodowej stagnacji i ograniczać możliwość dalszego zdobywania nowych umiejętności. Wypowiedzi Kita Ellisa i Krysty Yang rzucają nieco światła na codzienność pracy w Nintendo. Z jednej strony firma jest postrzegana jako stabilny pracodawca z uczciwym kierownictwem, z drugiej jednak (według byłych pracowników) wiąże się z dużym obciążeniem obowiązkami, ograniczonym work-life balance oraz stosunkowo niewielkimi możliwościami awansu. Chcielibyście pracować w takich warunkach?