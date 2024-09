Alan Wake 2 w wersji na PS5 Pro ma być „miłą niespodzianką” – zapowiada Remedy

Całą sytuację zdecydował się skomentować Thomas Puha, czyli szef komunikacji w Remedy Entertainment. Deweloper opublikował wiadomość na forum ResetEra , w którym zapowiedział, że „w nadchodzących tygodniach” otrzymamy więcej informacji na temat gry Alan Wake 2 w wersji na PlayStation 5. Puha dodał również, że będzie to „miła niespodzianka”.

Jakość obrazu ma większe znaczenie niż rozdzielczość, nie żebym cokolwiek potwierdzał. W nadchodzących tygodniach ujawnimy kilka szczegółów na temat wersji Alan Wake 2 na PS5 Pro, wraz z kilkoma zasobami. Myślę, że ta wersja będzie miłą niespodzianką, ale trudno powiedzieć w dzisiejszych czasach – napisał Puha.

Na koniec przypomnijmy, że gra Alan Wake 2 dostępna jest na komputerach osobistych, a także konsolach PlayStation 5 i Xbox Series X/S. Jeśli natomiast jesteście ciekawi naszej opinii na temat najnowszej produkcji studia Remedy Entertainment, to zapraszamy Was do lektury: Alan Wake 2 – recenzja. Horror znakomity, ale nie idealny.