PlayStation Plus na kwiecień oficjalnie. W ofercie świetny FPS z Polski i nie tylko

Największą gwiazdą kwietniowej oferty PlayStation Plus jest bowiem RoboCop: Rogue City. Ostatnia produkcja krakowskiego studia Teyon spotkała się z bardzo ciepłym przyjęciem ze strony graczy, co potwierdza zarówno średnia ocen na Metacritic, jak i opinie na Steam. Jeśli zastanawiacie się, czy warto poświęcić swój czas na wspomniany tytuł, to zapraszamy Was do lektury: Recenzja Robocop: Rogue City - to powinna być trzecia część trylogii filmowej!