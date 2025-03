Wykryto poważny problem w PS5 i PS5 Pro. To dlatego niektóre gry się zacinają

W ostatnich miesiącach posiadacze PlayStation 5 i PlayStation 5 Pro informowali o dziwnych problemach w użytkowaniu konsol. Digital Foundry postanowiło zbadać temat i odkryli, co może stać za przyczyną zacinania się gier. Błąd pojawia się stosunkowo od niedawna, dodatkowo nie odnotowano jego obecności na konsolach konkurencji, więc prawdopodobnie samo Sony doprowadziło do takiego stanu swoje konsoli w jednej z poprzedniej aktualizacji. Problem jest o tyle poważny, że uniemożliwia komfortowe granie w niektórych tytułach.

Brytyjczycy sprawdzili również kilka innych gier, w tym God of War Ragnarok, Gran Turismo 7, Immortals of Aveum oraz Dragon's Dogma 2, gdzie ten problem nie występował. Co ciekawe Resident Evil 4 i Dragon's Dogma 2 działają na tym samym silniku, czyli RE Engine, a mimo to jedna z tych gier nie działa poprawnie, a druga jest wolna od tego błędu.

Digital Foundry sprawdziło również, jak wygląda sytuacja na Xbox Series X. W przetestowanym Kingdom Come Deliverance II ten problem na sprzęcie zielonych nie występował. Wygląda więc na to, że błąd dotyczy tylko konsol Sony, co też prowadzi do samego firmware’u sprzętów, w którym może leżeć sedno problemu. Potwierdzono także, że nie jest to winna wyłącznie wybranych telewizorów, ale zacinanie się gier zauważono na różnych testowanych modelach.