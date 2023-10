Alan Wake II - recenzja. Horror znakomity, ale nie idealny

Kiedy w 2010 roku sięgałem pierwszy raz po grę Alan Wake nie byłem (jeszcze) wielkim fanem przygodówek akcji w konwencji horroru, ale wcześniej - jak chyba wszyscy w tamtym czasie - zagrywałem się najpierw w pierwszą odsłonę cyklu Max Payne, a potem w Max Payne 2: The Fall of Max Payne. Popularność tamtych strzelanek nie była jedynym powodem, a przynajmniej nie najważniejszym, dla którego zdecydowałem się na zakup Alana Wake’a, wtedy jeszcze w wersji na konsolę Xbox 360.

Twórcy gry Alan Wake ze studia Remedy Entertainment nie kryli wcale, że inspirowali się twórczością Stephena Kinga, którą sam wówczas poznawałem, czytając najlepsze horrory wspomnianego pisarza. Nic więc dziwnego, że zdecydowałem się wówczas nabyć grę wzorowaną na powieściach mistrza. Tym samym po czasie dołączyłem do grona osób czekających na pełnoprawną kontynuację Alana Wake’a, która w końcu ujrzała światło dzienne. W tak zwanym międzyczasie otrzymaliśmy co prawda całkiem udany sequel Alan Wake’s American Nightmare, no ale nie był to wyczekiwany Alan Wake II.

Gdzie byłeś, Alanie?

Strasznie jestem zajarany historią przedstawioną w Alan Wake II. Nie samym głównym założeniem opowieści, o którym powiem więcej za chwilę, ale tym, jak Remedy Entertainment bawi się konwencją. Tym, jak miesza nam w głowie. Że umiejętnie przeplata to, co prawdziwe, z tym, co fikcyjne tak, że sami już nie wiemy, co jest czym, ale koniecznie chcemy się dowiedzieć. Gra w grze, książka w książce, zaginął ale odnalazł się, był tam czy nie był?

Albo była, czy nie była…, bo poza tym studio dokłada do tego wszystkiego (jak się z czasem okaże nie aż tak) klasyczną postać agentki FBI, Sagę Anderson, a także jej towarzysza - Alexa Caseya. Kiedy zobaczyłem go pierwszy raz na ekranie odniosłem wrażenie, że aparycji użyczył mu nie kto inny, jak Sam Lake, co wydało mi się nieco dziwne (nie oglądałem żadnych przedpremierowych materiałów wideo). Moje przypuszczenia potwierdziły się w momencie, kiedy w jednym z przerywników filmowych - tym razem z udziałem prawdziwych aktorów - pojawił się również scenarzysta kultowego Max Payne’a i pierwszego, a teraz również drugiego Alana Wake’a.

Tak czy inaczej główne założenia fabularne w Alan Wake II są dość oklepane, choć gra zaczyna się… Dziwnie. Kierujemy postacią gołego, owłosionego mężczyzny z niemałym brzuchem, wkrótce na ekranie zaczynają się dziać dziwne rzeczy, koniec końców gościu zostaje przywiązany do jakiejś deski, a my widzimy jeszcze kolesi w dziwnych maskach. Mężczyzna zostaje ostatecznie zamordowany w jakimś tajemniczym rytuale. Gra serwuje nam horrorowe przebłyski z przeszłości, a wszystko to okazuje się niezwykle potrzebnym wprowadzeniem, bo niedługo później zapowiedziana już wcześniej Saga Anderson z FBI wspólnie z Samem…, tzn. Alexem, będzie musiała zbadać ciało denata, co okaże się dopiero początkiem niezwykle złożonej sprawy.

Alan Wake jako detektywistyczna przygodówka i…

Rozpoczynając dochodzenie okaże się, że zamordowany również był agentem FBI, który zaginął 13 lat temu, podobnie jak inne ofiary. Co się wtedy działo? Co łączy te sprawy i gdzie w tym wszystkim jest postać Alana Wake’a? Tego dowiemy się stopniowo, odkrywając kolejne niuanse fabularne poprzez eksplorację, przeprowadzanie dialogów z napotkanymi postaciami (często mamy kilka kwestii do wyboru) i zbieranie wskazówek, które - niczym w przygodówkach studia Frogwares - będziemy przechowywać w pałacu pamięci. W istocie jest to dodatkowy pokój Sagi Anderson, w którym na wielkiej ścianie umieszcza ona szczegóły związane początkowo z jedną, a następnie kolejnymi sprawami. Nasza bohaterka zajmuje się również profilowaniem, więc jej teczka zapełniona jest niezwykle istotnymi z punktu widzenia historii materiałami przedstawiającymi charakterystykę czy to pewnej postaci, czy też całej grupy osób.

W odpowiednim momencie pałacem pamięci zaczyna dysponować również Alan Wake. Rzecz jasna nie bez powodu, ale w jego przypadku owa funkcja pełni nieco inną rolę. Okazuje się być bardziej interaktywna niż u Sagi Anderson, a przez to ciekawsza. Zresztą tak samo, jak postać głównego bohatera, co nie zmienia jednak faktu, że historia agentki FBI także jest warta śledzenia, zwłaszcza że rozwija się dość powoli, ale za sprawą dziwnych dialogów zaczyna coraz bardziej intrygować.

Jeśli ktoś w tym momencie obawiałby się, że nie będzie w stanie poskładać tego wszystkiego do kupy samodzielnie, to powiem tak - pałac pamięci to fajny dodatek, ale w istocie nie ma tu nic trudnego, bo posiadane informacje można umieścić zawsze w jednym słusznym miejscu. Nie ma mowy o tym, by zaciąć się podczas dedukcji. A skoro już o tym mowa, to generalnie Alan Wake II nie jest grą wybitnie wymagającą na normalnym poziomie trudności. Jasne, czasem można gdzieś się trochę spocić, więc jeśli nie będziemy w stanie lub nie będziemy chcieli męczyć się z jakimś fragmentem, to zawsze możemy przełączyć się na easy. Dla osób poszukujących wyzwań przygotowano jeszcze możliwość zabawy na hardzie.

Wróćmy jednak jeszcze do historii. Alan Wake w nowej grze Remedy Entertainment nie pojawia się od razu. Tak naprawdę pierwszy raz zobaczymy go jedynie w tle (dosłownie, o czym przekonacie się w trakcie zabawy) dopiero po kilkudziesięciu minutach zabawy, a kontrolę nad pisarzem (początkowo sterujemy wyłącznie Sagą Anderson z FBI) przejmiemy jeszcze później, co ma oczywiście uzasadnienie fabularne. Alan Wake II potrzebował dość długiego i odpowiedniego wprowadzenia zrealizowanego w taki sposób, aby drogi Sagi Anderson i właśnie Alana Wake’a przecięły się we właściwym momencie. Zostało to kapitalnie pomyślane i jeszcze lepiej zrealizowane.

Zanim jednak do tego doszło byłem już mocno zainteresowany opowieścią, która stosunkowo szybko zaserwowała mi BARDZO nieoczekiwany zwrot akcji. I nie wynikał on absolutnie z tego, że sama idea małego miasteczka, szeryfa i niebezpieczeństw czyhających na mieszkańców w okolicznym lesie to jeden z tych oklepanych motywów, które wręcz uwielbiam, stąd moja fascynacja twórczością Stephena Kinga i pierwszym Alanem Wake’iem. Chodziło o coś zupełnie innego, o coś, co równie dobrze mogłoby się wydarzyć w jakiejkolwiek detektywistycznej przygodówce, bo takową Alan Wake II również jest. Tak czy inaczej - wkręciłem się na dobre. Przygotujcie się na blisko 20 godzin przy monitorze lub telewizorze.

A potem było jeszcze lepiej, bo Remedy już nie tyle mieszało mi w głowie. Czułem się, jakby ktoś mi w tej głowie odpalił mikser na najwyższych obrotach. Niesamowita rola Alana Wake’a to jedno, ale intrygujące wątki związane z Sagą Anderson i innymi postaciami, o których nie chce dokładniej mówić ze względu na spoilery powodowały, że trudno było oderwać się od ekranu. Czy ciężko mimo wszystko się w tym połapać? Momentami owszem, ale taki był zamysł twórców, zwłaszcza że nawet bohaterowie tego koszmaru i zarazem dramatu, bo inaczej określić się tego po prostu nie ma, również mają problem z ogarnięciem, co jest prawdą, a co fikcją. Rewelacja.

…klasyczna gra akcji w nowoczesnym wydaniu

Remedy Entertainment doskonale zdaje sobie sprawę z tego, że nie ma sensu wymyślać koła od nowa. Fabularne pomieszanie z poplątaniem i klasyczne rozwiązania w mechanice rozgrywki z odrobiną nowości, a do tego fenomenalna grafika (o niej więcej później) wystarczą, by zatrzymać graczy przed ekranem na co najmniej kilkanaście godzin. Dlatego też w kwestii gameplayu otrzymujemy głównie dokładnie to, czego moglibyśmy się spodziewać. Choć nie zawsze, bo są tu rozwiązania nowe, których próżno szukać gdziekolwiek indziej. Ale to nic rewolucyjnego.