PlayStation 5 Pro oficjalnie zaprezentowane. Znamy datę premiery nowej wersji konsoli

Warto na koniec dodać, że dzięki PlayStation 5 Pro będziemy mogli cieszyć się GPU wydajniejszym o 45 procent, skalowaniem za pomocą AI, udoskonalonym ray tracingiem, większą liczbą klatek na sekundę w pokazanych na prezentacji, czyli Ratchet & Clank: Rift Apart, The Last of Us Part II oraz Horizon: Forbidden West oraz w innych grach AAA.