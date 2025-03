Everybody’s Golf: Hot Shots zapowiedziane. Premiera jeszcze w tym roku

Seria gier Everybody's Golf (znana w Japonii jako "Minna no Golf"), to popularne gry golfowe stworzone przez firmę Clap Hanz i wydawane przez Sony Computer Entertainment. Pierwsza gra z tej serii zadebiutowała na PlayStation już w 1997 roku i od tego czasu seria zyskała dużą popularność, zarówno w Japonii, jak i na całym świecie. Właśnie zapowiedziano jej kolejną odsłonę.

Gry z tej serii oferują różnorodne postacie, z których każda ma swoje unikalne umiejętności. Gracze mają również możliwość dostosowywania swoich postaci, co dodaje element personalizacji i zachęca do eksperymentowania z różnymi stylami gry. Seria oferuje różne tryby gry, w tym tryby dla jednego gracza, rywalizację online, a także lokalne rozgrywki wieloosobowe. Wiele gier z serii zawiera również różne mini-gry i wyzwania, co dodaje różnorodności do rozgrywki.

W dniu dzisiejszym zaprezentowano najnowsza odsłonę Everybody’s Golf: Hot Shots. Gracze będą mogli rywalizować na różnorodnych polach golfowych oraz wcielić się w unikalne postacie. Rozgrywka dostępna będzie zarówno offline, jak i online, w trybie jednoosobowym oraz wieloosobowym.