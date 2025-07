Aktorka Joanny Dark apeluje do fanów o ratowanie Perfect Dark. Głos Adama Jensena ujawnia straty finansowe po anulowaniu gry

Po potężnej fali zwolnień w Microsofcie, na światło dzienne wychodzą kolejne ciekawe informacje, a aktorka Joanny Dark namawia graczy do ratowania Perfect Dark.

Alix Wilton Regan, aktorka podkładająca głos Joannie Dark w anulowanym rebootcie Perfect Dark, zwróciła się do fanów z apelem, by walczyli o uratowanie gry po tym, jak została ona anulowana przez Microsoft w tym tygodniu. W środę Microsoft ogłosił masowe zwolnienia, które objęły tysiące pracowników i wiązały się z anulowaniem kilku projektów, w tym rebootu Perfect Dark, nowego MMORPG od ZeniMax oraz gry Everwild od studia Rare. Równocześnie zamknięto studio The Initiative, odpowiedzialne za Perfect Dark, a jeszcze dziś okazało się, że rykoszetem oberwała także Forza Motorsport.

Aktorka głosowa z Perfect Dark apeluje do graczy o pomoc

Wkrótce po ogłoszeniu anulowania Perfect Dark, Alix Wilton Regan udostępniła w mediach społecznościowych grafikę swojej bohaterki Joanny Dark z podpisem: