9 lat temu zadebiutowało arcydzieło science fiction. Netflix przedwcześnie je skasował, przez co nigdy nie otrzymaliśmy zakończenia

Minęło dziewięć lat od premiery jednego z najbardziej enigmatycznych i niedocenionych seriali science fiction ostatniej dekady. Mowa o serialu The OA, który zadebiutował na platformie 16 grudnia 2016 roku i od samego początku podzielił widzów. Jedni byli zachwyceni narracyjną odwagą i skomplikowaną historią, ale innych produkcja kompletnie odrzuciła już po pierwszych odcinkach. Dziś jednak trudno nie uznać, że jego przedwczesne skasowanie było jedną z najbardziej kontrowersyjnych decyzji Netfliksa.

The OA – minęło dziewięć lat od premiery ambitnego serialu science fiction, które nie otrzymało swojego zakończenia

Serial stworzony przez Brit Marling oraz Zal Batmanglij opowiadał historię Prairie Johnson, która po siedmiu latach niewoli wraca do domu odzyskawszy wzrok, z tajemniczymi bliznami na plecach i nową tożsamością. Jako „OA” stopniowo wciągała widzów w opowieść balansującą na granicy science fiction, duchowości i dramatu psychologicznego.