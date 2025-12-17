Twórcy Wreckreation zwracają się o pomoc do graczy. Studio uruchomiło Patreon

Studio Three Fields, twórcy Wreckreation zwrócili się o pomoc do graczy po tym jak cały zespół został objęty zwolnieniami.

Three Fields Entertainment, studio założone przez byłych liderów Criterion Games, uruchomiło konto na platformie Patreon, prosząc graczy o finansowe wsparcie, które ma pomóc firmie przetrwać. Decyzja zapadła po tym, jak cały zespół deweloperski został objęty procedurą zwolnień.

Twórcy Wreckreation proszą graczy o pomoc

Three Fields Entertainment powstało w 2014 roku z inicjatywy Fiony Sperry, byłej dyrektor studia Criterion Games oraz Alexa Warda, reżysera kultowej serii Burnout. Studio ma na koncie takie tytuły jak Dangerous Golf, Lethal VR, Danger Zone, Danger Zone 2 oraz Dangerous Driving. Najnowsza gra zespołu Wreckreation zadebiutowała w październiku tego roku. Tutaj przy okazji odsyłam was do naszej recenzji tego tytułu.