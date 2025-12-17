Twórcy Wreckreation zwracają się o pomoc do graczy. Studio uruchomiło Patreon

Studio Three Fields, twórcy Wreckreation zwrócili się o pomoc do graczy po tym jak cały zespół został objęty zwolnieniami.
Three Fields Entertainment, studio założone przez byłych liderów Criterion Games, uruchomiło konto na platformie Patreon, prosząc graczy o finansowe wsparcie, które ma pomóc firmie przetrwać. Decyzja zapadła po tym, jak cały zespół deweloperski został objęty procedurą zwolnień.
Twórcy Wreckreation proszą graczy o pomoc
Three Fields Entertainment powstało w 2014 roku z inicjatywy Fiony Sperry, byłej dyrektor studia Criterion Games oraz Alexa Warda, reżysera kultowej serii Burnout. Studio ma na koncie takie tytuły jak Dangerous Golf, Lethal VR, Danger Zone, Danger Zone 2 oraz Dangerous Driving. Najnowsza gra zespołu Wreckreation zadebiutowała w październiku tego roku. Tutaj przy okazji odsyłam was do naszej recenzji tego tytułu.
W opublikowanym w ubiegłym tygodniu wpisie na LinkedIn, Fiona Sperry poinformowała, że wszyscy pracownicy studia otrzymali wypowiedzenia warunkowe. Jak podkreśliła, sytuacja finansowa firmy stała się niezwykle trudna:
Rzeczywistość, przed którą teraz stoimy, jest brutalna. Jako niezależne studio nie możemy liczyć na przychody ze sprzedaży gier w dającej się przewidzieć przyszłości. Przez większość tego roku, a także cały okres po premierze, musieliśmy finansować się samodzielnie. Bez entuzjazmu lub wsparcia finansowego naszego wydawcy THQ Nordic na dalszy rozwój po prostu nie jesteśmy w stanie utrzymać studia w obecnej formie. Podjęcie tej decyzji było niewyobrażalnie bolesne.
W obliczu tej sytuacji Three Fields uruchomiło stronę na Patreonie, licząc na bezpośrednie wsparcie ze strony graczy:
Bez tego wsparcia dosłownie nie możemy kontynuować działalności. Patreon daje nam możliwość częstszych aktualizacji, testowania nowych pomysłów, tworzenia dodatkowej zawartości oraz bliższego kontaktu ze społecznością. Wasze wsparcie, niezależnie od tego czy wynosi 2 czy 50 dolarów, pomaga nam utrzymać studio, rozwijać świat Wreckreation i podejmować kreatywne ryzyko, które w innym przypadku nie byłoby możliwe.
Mimo trudnej sytuacji Sperry zapewnia, że studio doprowadzi do wydania kolejnej aktualizacji gry:
Wszystkim, którzy nas wspierali, grali w nasze gry lub wierzyli w nasze studio — dziękuję. Wasze wsparcie znaczyło dla nas wszystko. Kolejna aktualizacja Wreckreation zawierająca długo wyczekiwaną funkcję crossplay zostanie opublikowana jeszcze przed świętami Bożego Narodzenia i to ponownie na koszt samego studia. Mamy nadzieję, że wy i wasi znajomi będziecie mogli wspólnie cieszyć się światem, który razem stworzyliśmy, niezależnie od platformy, na której gracie.
