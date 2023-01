Klikacze w serialu The Last of Us od HBO będą równie przerażające co w grze

W miniony poniedziałek zadebiutował pierwszy odcinek serialu The Last of Us. Produkcja HBO cieszy się dużym zainteresowaniem, co potwierdzają wyniki oglądalności premierowego epizodu. Tymczasem w sieci pojawiły się kolejne informacje, które powinny zadowolić wszystkich miłośników pierwowzoru. Okazuje się bowiem, że odgłosy, które wydają Klikacze, będą we wspomnianej ekranizacji równie przerażające, co w grze Naughty Dog.

Nowe szczegóły na temat Klikaczy w serialu The Last of Us

Skąd taki wniosek? Wszystko przez aktorów, którzy użyczyli głosu wspomnianym zarażonym. Okazuje się, że zarówno w grze od Naughty Dog, jak i serialu The Last of Us za odgłosy wydawane przez Klikaczy odpowiadają Misty Lee oraz Philip Kovats. Możemy więc być pewni, że w nadchodzących odcinkach usłyszymy charakterystyczne i dobrze znane wszystkim miłośnikom pierwowzoru klikanie.



Przypomnijmy, że pierwszy sezon The Last of Us będzie liczył 9 odcinków. Drugi epizod zadebiutuje w Polsce już w poniedziałek – 23 stycznia. Jeśli natomiast jesteście ciekawi naszej opinii na temat wspomnianego serialu HBO, to zapraszamy Was do lektury: Recenzja serialu The Last of Us. Złota formuła ekranizacji gier.

