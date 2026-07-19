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AC Black Flag Resynced przekroczyło 3 miliony kopii. Ubisoft szykuje New Game+

Maciej Petryszyn
2026/07/19 17:00
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Od premiery Assassin’s Creed Black Flag Resynced minęło półtora tygodnia. To wystarczyło, by osiągnąć imponujący wynik.

Remake Assassin's Creed 4: Black Flag rozchodzi się w budzącym respekt tempie. I właśnie osiągnął kolejny kamień milowy.

Assassin’s Creed Black Flag Resynced
Assassin’s Creed Black Flag Resynced

3 miliony kopii Black Flag Resynced

Ubisoft pochwalił się, że Assassin’s Creed Black Flag Resynced rozeszło się już w 3 milionach kopii. To oznacza, że w zaledwie tydzień do puli sprzedanych egzemplarzy udało się dołożyć kolejny 1 milion. Wszak już w pierwszej dobie od premiery remake Czwórki zakupiono 2 miliony razy. Warto tutaj zaznaczyć, że mówimy właśnie o kopiach nabytych, a nie samej liczbie graczy, na którą wpływają również ci, którzy np. weszli do gry za sprawą abonamentu Ubisoft+. Tak czy inaczej, to osiągnięcie zmotywowało studio, by de facto potwierdzić, iż w najbliższej przyszłości gra otrzyma wyczekiwany przez wielu tryb Nowej Gry Plus.

Ogłoszono to we wpisie opublikowanym w mediach społecznościowych Ubisoftu:

Wielkie dzięki dla was wszystkich za grę i dzielenie się niesamowitymi opowieściami z waszych karaibskich przygód.

Wygląda na to, że przyjdzie nam kontynuować te przygody w trybie New Game+ w późniejszym terminie, kamraci.

GramTV przedstawia:

Już przed premierą recenzenci chwalili Assassin’s Creed Black Flag Resynced. Również w naszej recenzji tytuł został dobrze oceniony, zgarniając notę 8,5 na 10. Dodatkowo Black Flag Resynced osiągnął rekord serii, jeżeli chodzi o popularność na Steamie. Liczba jednocześnie aktywnych graczy na platformie Valve przekroczyła 99 tysięcy i pod tym względem przebiła zarówno Assassin’s Creed Shadows, jak i Assassin’s Creed Valhalla. Na koniec warto wspomnieć, że gra może doczekać się nowej zawartości, bo twórcy już dają do zrozumienia, że myślą o DLC.

Wczytywanie ramki mediów.

Tagi:

News
Ubisoft
sprzedaż gier
sprzedaż
Assassin's Creed
New Game +
Ubisoft Singapore
Assassin's Creed Black Flag Resynced
Maciej Petryszyn

Absolwent dziennikarstwa sportowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pasjonat esportu, piłki nożnej i polityki. Od 2026 roku redaktor Gram.pl.

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Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112