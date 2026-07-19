AC Black Flag Resynced przekroczyło 3 miliony kopii. Ubisoft szykuje New Game+

Ogłoszono to we wpisie opublikowanym w mediach społecznościowych Ubisoftu:

Wielkie dzięki dla was wszystkich za grę i dzielenie się niesamowitymi opowieściami z waszych karaibskich przygód.

Wygląda na to, że przyjdzie nam kontynuować te przygody w trybie New Game+ w późniejszym terminie, kamraci.