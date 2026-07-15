Steve Buscemi dołącza do serialu Far Cry. Adaptacja serii Ubisoftu z dużym wzmocnieniem

Od kilku lat wydawać się może, że marka Far Cry znajduje się w hibernacji. Nic bardziej mylnego.

Powstaje wszak serial oparty właśnie na słynnej franczyzie Ubisoftu. Serial, który właśnie doznał znaczącego wzmocnienia. Steve Buscemi w Far Cry’u Od obsady Far Cry: A New Original Series dołączył bowiem Steve Buscemi. Charakterystyczny amerykański aktor to m.in. dwukrotny laureat Emmy za Independent Lens i Park Bench with Steve Buscemi, a także zdobywca Złotego Globu za występ w Zakazanym imperium z 2010 roku. Znany jest on również z takich obrazów, jak Wściekłe psy, Fargo czy też Big Lebowski. Na ten moment nie wiadomo natomiast, w kogo konkretnie Buscemi wcieli się w serialowym Far Cry’u. Trudno się jednak dziwić, bo 68-latek to dopiero trzecia osoba, której udział w produkcji potwierdzono. Poza nim na ekranie pojawią się Roba Maca oraz Lizzy Caplan.

O serialu Far Cry od FX usłyszeliśmy po raz pierwszy pod koniec ubiegłego roku. Dotychczas jednak nie ujawniono zbyt wielu informacji. Wiemy jedynie, że produkcja ma być antologią, która pozostanie wierna znanemu z gier połączeniu chaosu oraz historii traktującej siebie nie do końca serio. Producentem wykonawczym jest Noah Hawley, w którego dorobku znajdziemy m.in. Fargo, Legion czy też Obcy: Ziemia. Gdy tylko potwierdzono jego angaż przy projekcie, nie krył on swojej sympatii do całej franczyzy: To, co uwielbiam we franczyzie gier Far Cry, to fakt, że jest ona antologią. Każda gra to wariacja na dany temat, dokładnie tak samo, jak każdy sezon Fargo jest wariacją na dany temat. Stworzenie wielkiego serialu akcji, który może zmieniać się z roku na rok, a jednocześnie zawsze badać naturę człowieczeństwa przez ten skomplikowany i chaotyczny pryzmat, to spełnienie moich marzeń. Cieszę się na współpracę z Robem i na to, że przeniesiemy na ekran naszą wspólną, pełną lekceważenia i ambicji wrażliwość.

GramTV przedstawia:

Termin premiery Far Cry: A New Original Series pozostaje na ten moment nieznany. Wiemy natomiast, że amerykańscy widzowie będą mogli obejrzeć serial na platformie Hulu, podczas gdy reszta świata znajdzie go w serwisie Disney+. Wczytywanie ramki mediów.

Maciej Petryszyn Absolwent dziennikarstwa sportowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pasjonat esportu, piłki nożnej i polityki. Od 2026 roku redaktor Gram.pl.

