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Skórki do AC Black Flag Resynced w jeden dzień przyniosły Ubisoftowi milion dolarów

Maciej Petryszyn
2026/07/16 16:15
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Od premiery Assassin’s Creed Black Flag Resynced minął tydzień. Jak radzi sobie remake czwartej odsłony serii?

Wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazują, że radzi sobie bardzo dobrze. Pojawiły się kolejne wskazujące na to liczby.

Assassin’s Creed Black Flag Resynced
Assassin’s Creed Black Flag Resynced

Kosmetyczne DLC do Black Flag Resynced najwyraźniej mają swoich amatorów

Nowe dane pochodzą z newslettera Alinea Insight, w którym wyczytamy, że na samym tylko Steamie Assassin’s Creed Black Flag Resynced sprzedało się w liczbie 701 tysięcy kopii. To zaś miało przełożyć się na przychód na poziomie 35 milionów dolarów brutto. I tutaj najciekawsze – chociaż Black Flag Resynced kosztuje mniej niż poprzednia odsłona serii, Assassin’s Creed Shadows, to i tak w dniu premiery miało zarobić dla Ubisoftu 2,35 razy więcej. Pierwszego dnia remake Black Flag tylko na platformie Valve wygenerował 22,4 miliona dolarów, zaś Shadows w analogicznym okresie dobiło do poziomu zaledwie 9,5 miliona dolarów. Mało? Rezultat Black Flag Resynced był dla Shadows nieosiągalny nawet po czterech dniach, bo w tym czasie na Steamie japoński Assassin’s Creed zaliczył przychody wynoszące 22,2 miliona dolarów.

GramTV przedstawia:

Inna ciekawostka opublikowana przez Alinea Insight tyczy się DLC. Owszem, Assassin’s Creed Black Flag Resynced nie otrzymało rozszerzeń oryginalnego Assassin’s Creed 4: Black Flag, ale nie powstrzymało to Ubisoftu przed wprowadzeniem innych mikrotransakcji. Za twardą walutę możemy więc kupić m.in. wyceniane na 40 zł skórki do Edwarda Kenwaya lub jego statku, Kawki, ale również specjalną kosztującą 20 zł lunetę, dzięki której możemy natychmiast odblokować na mapie świata rzadkie przedmioty do zebrania. Sprzedaż tych DLC miała dać Ubisoftowi już w dniu premiery gry zarobek rzędu 1 miliona dolarów.

Assassin’s Creed Black Flag Resynced ukazało się 9 lipca 2026 roku i trafiło zarówno na komputery osobiste, jak i na konsole PlayStation 5 i Xbox Series X/S. Remake ten w zaledwie dobę rozszedł się w 2 milionach kopii, a na dodatek zaliczył najlepszy w historii serii wynik na platformie Steam. Nie obyło się przy tym bez kontrowersji, bo pojawiły się m.in. zarzuty i wprowadzanie cenzury. Mimo to Black Flag Resynced zostało bardzo dobrze ocenione przez branżowe media. W naszej niedawnej recenzji produkcja Ubisoft Singapore zgarnęła ocenę 8,5 na 10.

Źródło:https://insider-gaming.com/black-flag-resynced-reportedly-doubles-shadows-launch-sales/

Tagi:

News
Ubisoft
sprzedaż gier
sprzedaż
Assassin's Creed
Ubisoft Singapore
Assassin's Creed Black Flag Resynced
Maciej Petryszyn

Absolwent dziennikarstwa sportowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pasjonat esportu, piłki nożnej i polityki. Od 2026 roku redaktor Gram.pl.

Komentarze
2
Silverburg
Gramowicz
Dzisiaj 17:00

Pozwolę sobie tego nie komentować.

Yarod
Gramowicz
Dzisiaj 16:59

Niby nie az tak wiele ale ludzie to jednak debile. Nic dziwnego ze takie rzeczy potem ubisoft upycha w grach single... 




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Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112