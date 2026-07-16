Skórki do AC Black Flag Resynced w jeden dzień przyniosły Ubisoftowi milion dolarów

Wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazują, że radzi sobie bardzo dobrze. Pojawiły się kolejne wskazujące na to liczby.

Kosmetyczne DLC do Black Flag Resynced najwyraźniej mają swoich amatorów

Nowe dane pochodzą z newslettera Alinea Insight, w którym wyczytamy, że na samym tylko Steamie Assassin’s Creed Black Flag Resynced sprzedało się w liczbie 701 tysięcy kopii. To zaś miało przełożyć się na przychód na poziomie 35 milionów dolarów brutto. I tutaj najciekawsze – chociaż Black Flag Resynced kosztuje mniej niż poprzednia odsłona serii, Assassin’s Creed Shadows, to i tak w dniu premiery miało zarobić dla Ubisoftu 2,35 razy więcej. Pierwszego dnia remake Black Flag tylko na platformie Valve wygenerował 22,4 miliona dolarów, zaś Shadows w analogicznym okresie dobiło do poziomu zaledwie 9,5 miliona dolarów. Mało? Rezultat Black Flag Resynced był dla Shadows nieosiągalny nawet po czterech dniach, bo w tym czasie na Steamie japoński Assassin’s Creed zaliczył przychody wynoszące 22,2 miliona dolarów.