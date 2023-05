Piąty sezon Wiedźmina potwierdzony

Jeżeli ktoś miał nadzieję, że Netflix zakończy Wiedźmina na powstającym właśnie czwartym sezonie, to się rozczaruje. Już wcześniej Redanian Intelligence informowało, że oba kolejne sezony mają zostać zrealizowane po sobie. Teraz potwierdziła to dyrektorka castingu, Sophie Holland, która jako pierwsza oficjalnie opowiedziała o planach na piąty sezon przygód Geralta.

Dyrektorka castingu potwierdziła piąty sezon Wiedźmina

W rozmowie z Deadline Holland ujawniła, że między czwartym i piątym sezonem będzie krótka przerwa produkcyjna. Jak wiemy z poprzedniego raportu Redanian Intelligence, scenariusze do czwartego sezonu są już prawie skończone, ale do piątego jeszcze się nie rozpoczęły. Widocznie scenarzyści będą pracować nad piątą serią w czasie, gdy czwarta będzie nagrywana. Oczywiście zakładając, że do tego czasu zakończy się strajk scenarzystów, który obecnie uniemożliwia kontynuowanie prac nad scenariuszami do Wiedźmina i wielu innych produkcji.