Dania rozważa zakaz VPN-ów. Rząd wysyła sprzeczne sygnały w sprawie prywatności w sieci

A warto dodać, że VPN-y są powszechnie wykorzystywane nie tylko do zmiany lokalizacji.

Duński rząd znalazł się w centrum kontrowersji po doniesieniach o możliwym zakazie korzystania z sieci VPN. Proponowany projekt ustawy, przygotowany przez Ministerstwo Kultury, zakładał wprowadzenie przepisów, które mogłyby wejść w życie już w lipcu 2026 roku. Głównym argumentem miała być ochrona praw autorskich i walka z omijaniem regionalnych ograniczeń treści, m.in. w serwisach streamingowych.

Dania rozważa zakaz VPN-ów

Według założeń VPN-y ułatwiają dostęp do bibliotek Netflixa czy innych platform dostępnych tylko w wybranych krajach, co – zdaniem autorów projektu – narusza interesy właścicieli praw. Krytycy szybko zwrócili jednak uwagę, że takie rozwiązanie uderzyłoby przede wszystkim w prywatność użytkowników, a nie w piractwo.