Showrunnerka o odejściu Henry’ego Cavilla: „Mieliśmy wybór zakończyć Wiedźmina”

Gdyby Wiedźmin zakończył się na trzecim sezonie, historia Geralta, Yennefer i Ciri zostałaby urwana w połowie, a twórcy musieliby wymyślić swoje własne zakończenie. Nie chcieli iść tą drogą i nadal planowali opowiedzieć resztę historii. Tak też zrobili i rozpoczęli poszukiwania aktora, który przejąłby rolę po Henrym Cavillu.

W jego życiu nadszedł czas, aby ruszył dalej. Myślę, że wszyscy opłakiwaliśmy to na swój sposób. Mieliśmy wybór, aby Geralt odszedł i serial by się zakończył. Ale to nie jest coś, co chcieliśmy zrobić. Pozostało zbyt wiele historii do opowiedzenia.

Gdybyśmy zastąpili Geralta innym Wiedźminem, odeszliśmy całkowicie od książek, a nie sądzę, żeby ktokolwiek tego chciał.