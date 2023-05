Gwiazdor kina akcji dołączy do uniwersum Wiedźmina. Zagra w nowym spin-offie

Netflix powoli przygotowuje się do premiery trzeciego sezonu Wiedźmina, który zadebiutuje na platformie już za miesiąc. Jak ujawniła niedawno showrunnerka Lauren Schmidt Hissrich, twórcy mieli możliwość zakończenia serialu wraz z odejściem Henry’ego Cavilla. Nie zdecydowali się jednak na tę opcję, chcąc dokończyć rozpoczętą historię. Oprócz czwartego sezonu Wiedźmina w przygotowaniu jest jeszcze spin-off opowiadający o Szczurach. Zdjęcia do serialu rozpoczęły się już w RPA, a do obsady produkcji prawdopodobnie dołączył wielki gwiazdor kina akcji lat 80. i 90.

Dolph Lundgren prawdopodobnie dołączył do spin-offu Wiedźmina

Serwis Redanian Intelligence poinformował, że do obsady Szczurów dołączy Dolph Lundgren. Aktor znany z Rocky’ego IV, Uniwersalnego żołnierza, serii Niezniszczalni, a ostatnio z Aquamana, powiedział w wywiadzie dla Aftonbladet, że obecnie przebywa w RPA, gdzie kręci nowy serial. Choć nie padła konkretny tytuł, to istnieje bardzo duże prawdopodobieństwo, że chodzi właśnie o produkcję z uniwersum Wiedźmina. Tym bardziej że jest to w tej chwili jedyny plan dużego i głośnego serialu w RPA.