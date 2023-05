Czy Wiedźmin 4 i 5 są zagrożone przez strajk scenarzystów? Netflix może podjąć ważną decyzję

Trwający od początku maja strajk gildii scenarzystów uniemożliwia pracę na planach wielu serialowych produkcji. Chociaż trzeci sezon Wiedźmina, do którego ostatnio pojawiły się nowe zdjęcia ukazujące głównych bohaterów, nie jest zagrożony, tak nie wiadomo, jak strajk wpłynie na pracę nad czwartym i piątym sezonem. Według wcześniejszych doniesień obie serie miały być kręcone jeden po drugim, aby zmniejszyć czas oczekiwania na kolejne sezony. Plan twórców może jednak nie wypalić, a to przez nierozpoczęcie jeszcze pisania scenariuszy do piątego sezonu Wiedźmina.

Czwarty i piąty sezon Wiedźmina mogą zostać opóźnione

Pod koniec marca jeden ze scenarzystów czwartego sezonu serialu podzielił się zdjęciem z pokoju scenarzystów, tym samym potwierdzając, że prace nad kolejnymi odcinkami Wiedźmina już trwają. Nie wiadomo, czy scenarzyści zdążyli skończyć skrypty do wszystkich zaplanowanych w czwartym sezonie odcinków przed rozpoczęciem strajku. Redanian Intelligence podaje, że większość scenariuszy mogła zostać już ukończona, ale prace nad skryptami do epizodów piątej serii jeszcze się nie rozpoczęły. Tym samym Netflix będzie musiał porzucić swój pierwotny plan i nakręcić oba sezony w tradycyjny sposób, a więc z kilkumiesięczną przerwą w produkcji między sezonami.