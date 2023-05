Wiedźmin 3 przedstawi biseksualnego Jaskra. Bard będzie miał romans z zaskakującym bohaterem

Trzeci sezon Wiedźmina zadebiutuje na Netflixie już za miesiąc. Twórcy nie chcieli zrezygnować z dalszego rozwijania historii po odejściu Henry’ego Cavilla, chociaż mieli taką możliwość. Według wcześniejszych zapowiedzi nowe odcinki serialu mają być wierniejsze książkom, ale znajdzie się również kilka nowych, stworzonych na potrzeby produkcji wątków. Jednym z nich będzie gejowska miłość Jaskra. W najnowszym wywiadzie showrunnerka Lauren Schmidt Hissrich potwierdziła, że przyjaciel Geralta będzie miał płomienny romans z jedną z postaci, którą fani doskonale znają.

Jaskier się zakochuje. I to w postaci, którą fani znają i która nadal pojawia się w książkach. Więc to, co wydarzy się między nimi trzecim sezonie, będzie miało długotrwałe skutki – powiedziała Lauren Schmidt Hissrich.