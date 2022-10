5. faza MCU zaskoczy fanów? Marvel ma w zanadrzu wiele niespodzianek dla widzów

Powoli zbliżamy się do końca 4. fazy Kinowego Uniwersum Marvela, która zakończy się wraz z premierą Czarnej Pantery: Wakanda w moim sercu. Film otrzymał wczoraj nowy, finałowy zwiastun, na którym ujawniono, kto przejmie superbohaterską tożsamość po T’Challi. Według najnowszych plotek studio zamierza zmienić plany na 5. i 6. fazę swojego uniwersum i niektóre seriale zostaną anulowane, żeby zmienić ich formę na krótkometrażowe produkcje w stylu nadchodzącego Wilkołaka Nocą. Widzowie nie mają się jednak czego obawiać, gdyż według dyrektora ds. rozwoju wizualnego Marvel Studios, Andy’ego Parka, wciąż nie zobaczyli wszystkiego, co ma do zaoferowania to uniwersum.

Co zaoferuje 5. faza MCU?