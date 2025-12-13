Nie jeden, czy dwa, a nawet trzy, ale aż cztery zwiastuny Avengers: Doomsday otrzymamy przed seansami Avatara 3

Disney przyszykował prawdziwą niespodziankę dla fanów uniwersum Marvela.

Marvel Studios szykuje nietypową kampanię promocyjną dla filmu Avengers: Doomsday. Już wcześniej informowano, że film otrzyma nie jeden, ale kilka zwiastunów, które będą puszczane przed seansami Avatar: Ogień i popiół. Teraz potwierdzono, że będą aż cztery różne wersje trailera, które będą zmieniać się co tydzień. Avengers: Doomsday otrzyma aż cztery wersje zwiastuna Informację potwierdził The Hollywood Reporter, ujawniając szczegóły planu dystrybucji. Disney ma przekazać kinom cztery osobne zwiastuny, z których każdy będzie wyświetlany tylko przez jeden tydzień. Oznacza to, że widz wybierający się do kina w pierwszy weekend seansów Avatara 3 zobaczy zupełnie inną zapowiedź niż osoba, która kupi bilet tydzień później.

Strategia ta sprawia, że najbardziej zagorzali fani Marvela, chcąc zobaczyć wszystkie materiały promocyjne, będą musieli odwiedzić kino kilkukrotnie. Nie ujawniono, czy zwiastuny będą ze sobą fabularnie powiązane, czy raczej pokażą różne warianty tych samych scen i bohaterów.

Nie wiadomo również, czy i kiedy trailery trafią do sieci. Spekuluje się, że w przyszłości może pojawić się jedna połączona wersja, choć przy tak dużym zainteresowaniu trudno oczekiwać, by wszystkie materiały długo pozostały wyłącznie w kinach. Wczytywanie ramki mediów. Za reżyserię Avengers: Doomsday odpowiadają bracia Russo, a scenariusz napisał Stephen McFeely. W potwierdzonej obsadzie znaleźli się: Chris Hemsworth, Anthony Mackie, Winston Duke, Tom Hiddleston, Sebastian Stan, Letitia Wright, Paul Rudd i Robert Downey Jr., a także Wyatt Russell, Simu Liu, Tenoch Huerta Mejia, Florence Pugh, Danny Ramirez, David Harbour, Hannah John-Kamen i Lewis Pullman. Dołączą do nich gwiazdy Fantastycznej Czwórki: Pierwszych kroków, czyli Pedro Pascal, Vanessa Kirby, Ebon Moss-Bachrach i Joseph Quinn, oraz aktorzy z serii X-Men Kelsey Grammer, Patrick Stewart, Ian McKellen, Alan Cumming, Rebecca Romijn, James Marsden i Channing Tatum. Przypomnijmy, że Avengers: Doomsday zadebiutuje w kinach 18 grudnia 2026 roku. Z kolei Secret Wars pojawi się rok później, czyli 17 grudnia 2027 roku.

Radosław Krajewski Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.

Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.