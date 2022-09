Czarna Pantera 2 będzie bardzo długim filmem. Jeden z najdłuższych metraży w MCU

Na stronie Cineplex oraz w sieci kin Regal pojawiła się informacja dotycząca metrażu Czarnej Pantery: Wakandy w moim sercu. Informacja nie są jeszcze oficjalne, ale jeżeli wierzyć tym doniesieniom, to produkcja będzie trwać aż 2 godziny i 41 minut. Oznacza to, że będzie to najdłuższy film Marvela, niebędący historię o grupie superbohaterów.

Czarna Pantera: Wakanda w moim sercu drugim najdłuższym filmem Marvela

Czarna Pantera 2 może więc przebić metraż Eternals z ubiegłego roku, który to film trwał 2 godziny i 36 minut. Rekordzistą wśród filmów z MCU wciąż pozostaje Avengers: Koniec gry, który metraż wyniósł 3 godziny i 1 minutę.