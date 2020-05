Już niedługo zobaczymy nowy zwiastun The Last of Us 2, Naughty Dog zaprasza na seans

News

Maria Wawrzyniak ,

Już jutro – 6 maja bieżącego roku – deweloperzy ze studia Naughty Dog zaprezentują nam nowy zwiastun gry The Last of Us: Part II.

Ostatnie tygodnie były dość ciężkie dla twórców The Last of Us: Part II. Pierwsze przecieki dotyczące gry pojawiły się w sieci 27 kwietnia, następne zaledwie trzy dni później. Kilka dni temu informowaliśmy Was o zmianie sytuacji – firma Sony Interactive Entertainment poinformowała o zidentyfikowaniu sprawców odpowiedzialnych za udostępnienie materiałów w sieci i zapewniła, że nie są to osoby ani związane z SIE, ani z Naughty Dog. Swoją teorię przedstawił również Jason Schreier, według którego grupa hakerów włamała się na wewnętrzne serwery deweloperów po znalezieniu luki w trybach multiplayer w jednym ze starszych tytułów firmy. A żeby nie było zbyt pochmurnie, wczoraj z kolei dowiedzieliśmy się, że The Last of Us: Part II otrzymało złoty status. Naughty Dog postanowiło rozpocząć świętowanie i zapowiedziało nowy zwiastun.

https://twitter.com/Naughty_Dog/status/1257671429165772800?s=20

Materiał zostanie opublikowany w sieci już jutro – 6 maja – o godzinie 16:00 czasu polskiego. Pozostaje więc czekać i mieć nadzieję, że najgorsze jest już przeszłością, a gra okaże się godną kontynuacją. Deweloperzy zapraszają do oglądania, a wy możecie spodziewać się w tym terminie informacji o zwiastunie oraz naszych pierwszych wrażeń.