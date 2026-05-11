Jedna z najlepszych serii science fiction powraca i ma datę premiery. Zwiastun ujawnia kiedy widzowie zobaczą pierwsze odcinki

Fani cyberpunku wreszcie poznali konkretną datę premiery nowej wersji Ghost in the Shell. Studio Science SARU, odpowiedzialne między innymi za Dandadan oraz Devilman Crybaby, oficjalnie potwierdziło, że serial zatytułowany The Ghost in the Shell zadebiutuje 7 lipca tego roku. Produkcja będzie dostępna na platformie Amazon Prime Video, choć obecnie nie wiadomo, czy na całym świecie.

The Ghost in the Shell – data premiery nowego serialu anime

Informacja została ujawniona wraz z trzecim zwiastunie oraz z nowym plakatem, które to materiały zobaczycie poniżej. To jedna z najbardziej wyczekiwanych anime tego roku, szczególnie wśród fanów twórczości Masamune Shirow, autora kultowej mangi Ghost in the Shell publikowanej w latach 1989–1991.