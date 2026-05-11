Jedna z najlepszych serii science fiction powraca i ma datę premiery. Zwiastun ujawnia kiedy widzowie zobaczą pierwsze odcinki

Fani cyberpunku wreszcie poznali konkretną datę premiery nowej wersji Ghost in the Shell. Studio Science SARU, odpowiedzialne między innymi za Dandadan oraz Devilman Crybaby, oficjalnie potwierdziło, że serial zatytułowany The Ghost in the Shell zadebiutuje 7 lipca tego roku. Produkcja będzie dostępna na platformie Amazon Prime Video, choć obecnie nie wiadomo, czy na całym świecie.
The Ghost in the Shell – data premiery nowego serialu anime
Informacja została ujawniona wraz z trzecim zwiastunie oraz z nowym plakatem, które to materiały zobaczycie poniżej. To jedna z najbardziej wyczekiwanych anime tego roku, szczególnie wśród fanów twórczości Masamune Shirow, autora kultowej mangi Ghost in the Shell publikowanej w latach 1989–1991.
Nowa adaptacja ma być wyjątkowo wierna oryginałowi. Twórcy stawiają na estetykę inspirowaną anime z lat 80. i 90., z charakterystycznymi proporcjami postaci, dużymi oczami i wyrazistymi fryzurami. Jednocześnie serial ma odświeżyć historię znaną z legendarnego filmu anime z 1995 roku.
Akcja serialu rozegra się w futurystycznej Japonii roku 2029. Główną bohaterką ponownie będzie Motoko Kusanagi, która wraz z Batou i resztą członków Sekcji 9 do spraw bezpieczeństwa publicznego będzie walczyć z cyberprzestępczością. W cieniu działać będzie także tajemniczy Puppet Master.
Według zapowiedzi The Ghost in the Shell może okazać się najwierniejszą ekranizacją mangi Shirowa, a jednocześnie hołdem dla wpływu wydawnictwa Kodansha na rozwój gatunku cyberpunk. Wśród innych klasycznych dzieł wydawanych przez firmę znajduje się również Akira.
