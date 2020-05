Zidentyfikowano osoby odpowiedzialne za przecieki z The Last of Us 2

News

Maria Wawrzyniak ,

Sony powiadomiło dziennikarzy serwisu GamesIndustry.biz o zidentyfikowaniu osób odpowiedzialnych za ostatnie przecieki dotyczące The Last of Us: Part II.

Jak donosi serwis GamesIndustry.biz, firmie Sony Interactive Entertainment udało się zidentyfikować osoby odpowiedzialne za ostatnie przecieki dotyczące gry The Last of Us: Part II, nadchodzącej produkcji studia Naughty Dog. Zgodnie z informacjami, które dziennikarze serwisu uzyskali od firmy, nie są to osoby związane z Naughty Dog oraz Sony Interactive Entertainment. Pierwsze przecieki pojawiły się w sieci 27 kwietnia, następne zaledwie trzy dni później. Wcześniej większość społeczności była niemal przekonana, że materiały trafiły do sieci przez jednego z pracowników studia, który rzekomo miał nie dojść do porozumienia z przedstawicielami studia w sprawie swojego wynagrodzenia. Korporacja odmówiła jednak dalszych komentarzy z powodu wciąż trwającego dochodzenia.

