SkyShowtime ma nową propozycję dla polskich widzów. Morfeusz z pierwszym zwiastunem

Platforma zaprezentowała oficjalny zwiastun serialu Morfeusz, czyli nowego polskiego oryginalnego serialu. Produkcja będzie liczyć siedem odcinków, a pierwsze dwa zadebiutują już 2 czerwca.

Morfeusz – pierwszy zwiastun nowego polskiego serialu SkyShowtime

W Morfeuszu poznamy historię Piotra Leyera, młodego prawnika i przykładnego ojca, który po brutalnym zabójstwie brata zostaje wciągnięty w świat rodzinnego gangu, od którego całe życie próbował się odciąć. Zbieg nieprzewidzianych okoliczności stawia go na czele organizacji, którą wcześniej kierował jego brat, a jeszcze wcześniej – ojciec. Ku zaskoczeniu wszystkich, Piotr doskonale odnajduje się w półświatku, a jego skuteczność i bezwzględność szybko przynoszą mu szacunek i władzę. Pozornie zwyczajny mąż i ojciec stopniowo przekracza kolejne granice moralne.