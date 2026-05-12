SkyShowtime ma nową propozycję dla polskich widzów. Morfeusz z pierwszym zwiastunem

Radosław Krajewski
2026/05/12 10:50
Serial zapowiada się intrygująco.

Platforma zaprezentowała oficjalny zwiastun serialu Morfeusz, czyli nowego polskiego oryginalnego serialu. Produkcja będzie liczyć siedem odcinków, a pierwsze dwa zadebiutują już 2 czerwca.

W Morfeuszu poznamy historię Piotra Leyera, młodego prawnika i przykładnego ojca, który po brutalnym zabójstwie brata zostaje wciągnięty w świat rodzinnego gangu, od którego całe życie próbował się odciąć. Zbieg nieprzewidzianych okoliczności stawia go na czele organizacji, którą wcześniej kierował jego brat, a jeszcze wcześniej – ojciec. Ku zaskoczeniu wszystkich, Piotr doskonale odnajduje się w półświatku, a jego skuteczność i bezwzględność szybko przynoszą mu szacunek i władzę. Pozornie zwyczajny mąż i ojciec stopniowo przekracza kolejne granice moralne.

W głównych rolach występują: Andrzej Grabowski, Kamil Szeptycki, Mateusz Kmiecik i Sylwia Gola. W pozostałych rolach pojawią się: Ali Bahrudinov, Sonia Bohosiewicz, Andrzej Konopka, Mateusz Łasowski, Maciej Mikołajczyk, Józefina Siwko i Magdalena Wieczorek, a także Jan Błachowicz, Paweł Burczyk, Marcin Pempuś, Jędrzej Taranek, Przemysław Stippa i Michał Waleszczyński-Lis. Gościnnie w serialu pojawiają się Dagmara Bąk, Janusz Chabior, Michał Piróg i Vienio (Piotr Więcławski).

Reżyserem serialu Morfeusz jest Maciej Migas (Miłość jak miód, Bracia), a scenariusz napisał Michał Wawrzecki (LARP. Miłość, trolle i inne questy). Autorem zdjęć jest Bartek Cierlica (Akademia Pana Kleksa, Dziki). Za produkcję serialu dla SkyShowtime Limited odpowiada studio TFP. Producentami są Andrzej Papis i Maciej Sowiński. Muzykę skomponował Łukasz Targosz.

Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.


Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.

