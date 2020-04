News

Maria Wawrzyniak ,

Naughty Dog nie ma nawet chwili na oddech, a do tego problem studia właśnie zrobił się znacznie poważniejszy – w sieci wylądowały kolejne materiały z The Last of Us 2. Znacznie większego kalibru.

Karuzela dopiero się rozkręca? Najwyraźniej, a przynajmniej na pewno dla studia Naughty Dog. I to wcale nie jest wesoła karuzela – kilka dni temu w sieci pojawiły się fragmenty z gry The Last of Us: Part II, najprawdopodobniej z deweloperskiej wersji, które w dużej części ujawniają naprawdę istotne fragmenty fabuły. Dzień później deweloperzy wydali oficjalne oświadczenie, w którym odnieśli się do nieprzyjemnej sytuacji, wyrazili swoje rozczarowanie i zapewnili zarazem, że wciąż warto na grę czekać. Następnie podano nową datę premiery, dzięki czemu dowiedzieliśmy się, że tytuł zadebiutuje na rynku 19 czerwca bieżącego roku. Dzisiaj natomiast wróciliśmy do punktu wyjścia – w sieci pojawił się kolejny materiał z gry, tyle że... Tym razem trwa półtorej godziny, a dokładnie 96 minut. Według większości spekulacji, źródłem przecieku jest ten sam pracownik, który opublikował pierwsze nagrania.

Po raz kolejny zaznaczamy więc, że tę wiadomość piszemy przede wszystkim dlatego, aby ostrzec wszystkich graczy, którzy unikają spoilerów z The Last of Us: Part II – bądźcie ostrożni i również z ostrożnością przeglądajcie fora internetowe oraz YouTube’a. Jeżeli jednak ktoś dobrowolnie chce sprawdzić, co dokładnie wyciekło w dniu dzisiejszym… Nie podamy bezpośredniego linka, aczkolwiek powiemy, że wystarczy zajrzeć na subreddita Gaming Leaks and Rumours. Bardzo szybko znajdziecie odpowiedni post, a nawet jeśli ten, który aktualnie widnieje na stronie głównej wspomnianego forum, zniknie, to wszyscy dobrze wiemy, iż dla internetu to żaden problem.

Wracając jeszcze na moment do plotek, przypomnijmy – pojawiły się doniesienia, że fragmenty z The Last of Us: Part II trafiły do sieci przez jednego z pracowników studia, któremu nie udało się dojść do porozumienia z firmą w sprawie swojego wynagrodzenia. To z kolei mogłoby mieć powiązanie z ostatnimi doniesieniami na temat nieciekawej sytuacji w zespole. Nic nie zmienia jednak faktu, iż cała ta sytuacja jest wyjątkowo przykra zarówno dla twórców, jak i fanów The Last of Us.