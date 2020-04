Do sieci trafiły fragmenty The Last of Us 2 – zalecamy ostrożność, bo niektóre są dużymi spoilerami

News

Maria Wawrzyniak ,

Internet zalała dzisiaj fala wiadomości na temat najnowszych przecieków związanych z The Last of Us: Part II – problem w tym, że zdradzają naprawdę istotne szczegóły fabuły.

Wbrew pozorom po przesunięciu premiery gry The Last of Us: Part II na czas nieokreślony, atmosfera wokół produkcji studia Naughty Dog zrobiła się właśnie gorętsza, niż kiedykolwiek. Najnowszy przeciek miał miejsce parę godzin temu i wywołał burzę negatywnych reakcji wśród społeczności. Do sieci trafiły (podajemy za serwisem Game Rant) fragmenty z gry, najprawdopodobniej z deweloperskiej wersji, które w dużej części ujawniają naprawdę istotne fragmenty fabuły. Właśnie dlatego nie będziemy zdradzać, co pojawiło się na filmach, aczkolwiek możemy powiedzieć, że część przedstawia czystą rozgrywkę, a część jest przerywnikami filmowymi. Tak czy inaczej, tę wiadomość piszemy przede wszystkim dlatego, aby ostrzec wszystkich graczy, którzy unikają spoilerów z The Last of Us: Part II – bądźcie ostrożni i również z ostrożnością przeglądajcie fora internetowe oraz YouTube’a.

Jeżeli natomiast dobrowolnie chcecie sprawdzić, co takiego dokładnie wyciekło, linki do nagrań znajdziecie między innymi pod tym adresem. Za jakiś czas jednak post użytkownika FearlessTemperature może zostać usunięty, dlatego najzwyczajniej w świecie wówczas wystarczy przejrzeć Reddita. Internet w końcu nie zapomina. Oczywiście, wciąż nie mamy pewności, czy przecieki są prawdzie, jednak jakość nagrań wyraźnie sugeruje, że raczej nie jest to naprawdę dobrze zorganizowane i wykonane oszustwo.

Nie wiadomo również, kto dokładnie jest źródłem przecieków. Na ten moment nikt z Naughty Dog nie odniósł się do sytuacji i nie wydał oficjalnego oświadczenia w sprawie. Krążą plotki, że fragmenty z The Last of Us: Part II trafiły do sieci przez jednego z pracowników studia, któremu nie udało się dojść do porozumienia z firmą w sprawie swojego wynagrodzenia, co z kolei mogłoby mieć powiązanie z ostatnimi doniesieniami odnośnie nieciekawej sytuacji w zespole.