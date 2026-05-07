The Sinking City 2 z terminem premiery. Frogwares prezentuje pierwszy gameplay

Mikołaj Ciesielski
2026/05/07 17:15
Zobaczcie, jak wygląda nowy survival horror od twórców gier o Sherlocku Holmesie.

W październiku dowiedzieliśmy się, że na The Sinking City 2 będzie trzeba poczekać nieco dłużej. Wówczas zapowiadano, że gra zadebiutuje na rynku w pierwszej połowie 2026 roku, ale wygląda na to, że plan uległ nieco zmianie. Deweloperzy ze studia Frogwares ujawnili bowiem termin premiery drugiej części serii The Sinking City.

Premiera The Sinking City 2 latem 2026 roku

Zgodnie z przekazanymi informacjami The Sinking City 2 ma zadebiutować na rynku latem 2026 roku, ale na dokładną datę premiery trzeba będzie jeszcze trochę poczekać. Na szczęście to nie wszystko, co na dziś przygotowało studio Frogwares. Deweloperzy zaprezentowali bowiem również pierwsze fragmenty rozgrywki.

Twórcy zaznaczają jednak, że prace nad The Sinking City 2 cały czas trwają. Wykorzystane w zwiastunie ujęcia „mogą nie odzwierciedlać w pełni ostatecznej jakości gry”. Rzućcie okiem na materiał wideo na dole wiadomości i sprawdźcie sami, jak prezentuje się nadchodzącą produkcja studia Frogwares.

Lepkie macki zaciągną Cię do głębin kosmicznego horroru, gdzie Twój umysł otworzy się na plugawe wizje prosto z mrocznego źródła, jakim była makabryczna wyobraźnia H.P. Lovecrafta. Poznaj zakamarki miasta Arkham, przeklętego labiryntu zalanych ulic i rozpadających się domostw, gdzie plugawe monstra czają się w mroku na nieostrożnych podróżników – czytamy w opisie gry na Steam.

Na koniec warto przypomnieć, że The Sinking City 2 powstaje z myślą o komputerach osobistych oraz konsolach PlayStation 5 i Xbox Series X/S. Jeśli natomiast jesteście ciekawi naszej opinii na temat pierwszej części, to zapraszamy Was do lektury: The Sinking City – recenzja. Obłęd w Oakmont.

Źródło:https://www.gematsu.com/2026/05/the-sinking-city-2-launches-this-summer

Cześć, jestem Mikołaj i w gram.pl pracuję od 2020 roku. Zajmuję się głównie newsami, ale tworzę też różnego rodzaju quizy oraz zestawienia TOP 10. Prywatnie fan fantastyki i gier z dobrą fabułą.

