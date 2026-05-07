The Sinking City 2 z terminem premiery. Frogwares prezentuje pierwszy gameplay

W październiku dowiedzieliśmy się, że na The Sinking City 2 będzie trzeba poczekać nieco dłużej. Wówczas zapowiadano, że gra zadebiutuje na rynku w pierwszej połowie 2026 roku, ale wygląda na to, że plan uległ nieco zmianie. Deweloperzy ze studia Frogwares ujawnili bowiem termin premiery drugiej części serii The Sinking City.

Zgodnie z przekazanymi informacjami The Sinking City 2 ma zadebiutować na rynku latem 2026 roku, ale na dokładną datę premiery trzeba będzie jeszcze trochę poczekać. Na szczęście to nie wszystko, co na dziś przygotowało studio Frogwares. Deweloperzy zaprezentowali bowiem również pierwsze fragmenty rozgrywki.