Przeciek: VGC ujawnia kolejne szczegóły na temat Resident Evil 4 Remake

Dwa dni temu informowaliśmy Was o przecieku, który pojawił się w serwisie Video Games Chronicle – zgodnie z nim remake Resident Evil 4 wszedł w fazę pełnoprawnej produkcji i jest wstępnie zapowiedziany na 2022 rok. Dowiedzieliśmy się również, że ma pracować zespół M-Two, nowe studio stworzone przez byłego szefa PlatinumGames, Tatsuyę Minami, który – co ciekawe – przygotowywał się na to już od 2018 roku. Zaledwie dzień później, czyli wczoraj, również wspomniany serwis VGC ujawnił kolejne szczegóły na temat Resident Evil 4 Remake. Ponownie poinformowano, że gra ma zadebiutować w 2022 roku, jest tworzona przez studio M-Two. Ujawniono, że nad remakiem czuwa sporo innych twórców, którzy w przeszłości pracowali nad oryginalną wersją produkcji z 2005 roku – wymieniono chociażby producenta Hiroyukiego Kobayashi, który zajmował się również Mega Manem 11 oraz designera Koujiego Kakae, ostatnio pracującego między innymi nad Devil May Cry 5. Co ciekawe, główny programista Resident Evil 4 z 2005 roku oraz odświeżonych wersji Resident Evil 3 i Resident Evil 4 nie bierze udziału w projekcie – jego funkcję ma spełniać nowicjusz z M-Two.

Na koniec przypomnijmy również, że ostatnio na horyzoncie pojawiło się także sporo nowych szczegółów dotyczących nowej odsłony serii, czyli Resident Evil 8, która ma zadebiutować zarówno na sprzęcie obecnej, jak i nowej generacji. Resident Evil 3 Remake zadebiutowało z kolei 3 kwietnia bieżącego roku. Zainteresowanych serdecznie zapraszamy do przeczytania naszej recenzji, którą napisał Jakub Zagalski.

