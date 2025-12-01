Znamy możliwy termin premiery Turok Origins. Wskazał to profil pracownika Saber

Turok Origins z sugerowaną datą premiery.

Podczas The Game Awards 2024 zobaczyliśmy między innymi pierwszy zwiastun Turok Origins. Za grę, która ma być odrodzeniem klasycznej serii, odpowiada Saber Interactive. Chociaż deweloper nie podał jeszcze oficjalnego terminu debiutu rynkowego, pojawiły się spekulacje wskazujące na potencjalną datę premiery. Turok Origins z potencjalnym terminem premiery. Wyciek wskazuje rok 2026 Zgodnie z doniesieniami, które należy traktować jako niepotwierdzoną plotkę, Turok Origins może zostać wydany w 2026 roku. Źródłem tej informacji jest aktualizacja profilu w serwisie LinkedIn (via Mp1st) jednego z projektantów dźwięku pracujących w Saber Interactive. Wspomniany pracownik nie tylko wymienił ten projekt w swoim portfolio, ale także zaznaczył, że jego premiera jest planowana na rok 2026.

Ten sam projektant podał również nazwy dwóch innych gier, nad którymi pracuje – Radikal Fighters na konsolę PS5 oraz jeden nieujawniony dotąd projekt. Należy podkreślić, że okno wydania wskazane na profilu w serwisie LinkedIn powinno być traktowane z dużą ostrożnością, ponieważ Saber Interactive nie potwierdziło jeszcze żadnej daty premiery Turok Origins.

Turok Origins ma trafić na komputery osobiste oraz konsole Xbox Series X/S i PlayStation 5. Rozgrywka skupi się na postaciach wojowników, których zadaniem będzie stawienie czoła szerokiej gamie niebezpieczeństw. Wśród przeciwników znajdą się zarówno kosmiczni obcy, jak i ogromne, epickie dinozaury. Aby sprostać tym wyzwaniom, gracze będą mieli do dyspozycji bogaty arsenał. Reżyser gry, Jesús Iglesias, wcześniej wypowiadał się na temat swojego podejścia do wskrzeszenia tej klasycznej marki. Zapewnił, że nowa część zaoferuje wciągającą historię oraz dopracowany system rozgrywki, który zadowoli zarówno graczy preferujących samotną zabawę, jak i tych, którzy wybiorą tryb kooperacji. Iglesias podkreślił również, że produkcja ma szansę spodobać się odbiorcom, którzy cieszyli się z innej dużej premiery studia Saber Interactive, czyli gry Warhammer 40,000: Space Marine 2. Stwierdził on, że Turok: Origins zachowa ten sam wysoki standard jakości i poziom produkcji, który jest normą w Saber.

