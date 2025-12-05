Zaloguj się lub Zarejestruj

Routine zadziwia graczy. Horror w Xbox Game Pass zgarnia nawet 9,7/10

Mikołaj Berlik
2025/12/05 12:20
Horror science fiction z Xbox Game Pass zadebiutował z mocnym przyjęciem krytyków.

Routine zadebiutowało z mocnym przyjęciem krytyków, osiągając średnią 8/10 na OpenCritic. Gra budzi skrajne reakcje – wśród ocen pojawiają się zarówno noty bliskie maksymalnej, jak 9,7/10 od Xbox Tavern czy 9,5/10 od VDGMS i GameSlayer, jak i znacznie niższe, z 5/10 wystawionym przez Game Rant. Deweloperom udało się jednak przyciągnąć uwagę intensywną atmosferą grozy oraz wyrazistym klimatem science fiction.

Routine

Routine – skrajne recenzje i długie 13 lat produkcji

Dla wielu recenzentów największym atutem Routine jest oprawa audio, klimat oraz zagadki logiczne, które tworzą surowe, niepokojące doświadczenie. Po 13 latach produkcji zespół musiał udźwignąć oczekiwania i – według części redakcji – wyszedł z zadania obronną ręką. Z kolei Game Rant ocenia projekt znacznie chłodniej, krytykując brak strachu, krótką długość zabawy (6–8 godzin) oraz momenty nudy, gdy gracz nie otrzymuje podpowiedzi co dalej.

W przeciwieństwie do mieszanych opinii mediów, użytkownicy Steam są znacznie bardziej zgodni – Routine może pochwalić się aż 91% pozytywnych recenzji. Dane sugerują więc, że choć gra nie trafia do wszystkich, to wśród fanów grozy i science fiction radzi sobie wyjątkowo dobrze.

ROUTINE to horror science fiction z perspektywą pierwszej osoby, którego akcja rozgrywa się w opuszczonej bazie księżycowej zaprojektowanej zgodnie z wizją przyszłości z lat 80.

Ciekawska eksploracja zamienia się w walkę o przetrwanie, gdy baza księżycowa całkowicie milknie. Poszukiwanie odpowiedzi stawia cię twarzą w twarz z wrogiem, który jest przekonany, że to ty stanowisz główne zagrożenie. Odkrycia prowadzą do głębszych tajemnic, a jedyną drogą jest iść naprzód.

GramTV przedstawia:

Routine jest dostępne w Xbox Game Pass na PC i konsolach Xbox.

