Routine zadziwia graczy. Horror w Xbox Game Pass zgarnia nawet 9,7/10

Routine zadebiutowało z mocnym przyjęciem krytyków, osiągając średnią 8/10 na OpenCritic. Gra budzi skrajne reakcje – wśród ocen pojawiają się zarówno noty bliskie maksymalnej, jak 9,7/10 od Xbox Tavern czy 9,5/10 od VDGMS i GameSlayer, jak i znacznie niższe, z 5/10 wystawionym przez Game Rant. Deweloperom udało się jednak przyciągnąć uwagę intensywną atmosferą grozy oraz wyrazistym klimatem science fiction.

Routine – skrajne recenzje i d ługie 13 lat produkcji

Dla wielu recenzentów największym atutem Routine jest oprawa audio, klimat oraz zagadki logiczne, które tworzą surowe, niepokojące doświadczenie. Po 13 latach produkcji zespół musiał udźwignąć oczekiwania i – według części redakcji – wyszedł z zadania obronną ręką. Z kolei Game Rant ocenia projekt znacznie chłodniej, krytykując brak strachu, krótką długość zabawy (6–8 godzin) oraz momenty nudy, gdy gracz nie otrzymuje podpowiedzi co dalej.