Plotki na temat Resident Evil 8 – perspektywa pierwszoosobowa, halucynacje i okultyzm?

Maria Wawrzyniak ,

Na horyzoncie pojawiły się kolejne szczegóły na temat nowej gry z serii Resident Evil, która, co ciekawe, na początku wcale nie nazywała się Resident Evil 8.

W ostatni dzień ubiegłego miesiąca mówiliśmy (powołując się na serwis Wccftech, który z kolei odsyłał do użytkownika AestheticGamer) o plotkach, które sugerują, że nowy Resident Evil ma zadebiutować w przyszłym roku. Przedwczoraj z kolei na profilu wspomnianego już użytkownika AestheticGamer, znanego również jako Dusk Golem, pojawiły się kolejne szczegóły na temat produkcji. Zanim jednak przejdziemy dalej, warto zaznaczyć, że AestheticGamer w przeszłości niejednokrotnie publikował przecieki, które prędzej lub później potwierdzały się – nie zmienia to jednak faktu, że wszystkie poniższe informacje wciąż musimy traktować ze sporą dozą dystansu, bowiem są to jedynie plotki. Capcom niczego jeszcze nie zdradziło, nie potwierdziło, a tym bardziej nie zapowiedziało.

Resident Evil 8 na samym początku wcale nie nazywał się Resident Evil 8, tylko Revelations 3. Właściwy RE8 był również planowany na kilka lat do przodu – jak twierdzi Dusk Golem, firma Capcom ostatecznie postanowiła zmienić swoje plany wydawnicze po wykonaniu wewnętrznych testów, które okazały się naprawdę udane. I chociaż prace nad grą mają trwać już od jakiegoś czasu, tak tytuł jeszcze przez rok ma pozostać w fazie produkcji i ostatecznie zadebiutować w przyszłym roku.

Co ciekawe, Resident Evil 8 ma doczekać się naprawdę poważnych zmian – jak donosi Dusk Golem, otrzymamy grę, gdzie zdarzenia będziemy obserwować z perspektywy pierwszoosobowej, a historia będzie znacznie poważniejsza i przede wszystkim immersyjna. Znacznie ważniejszą rolę odegrają takie elementy, jak halucynacje. Pojawi się także okultyzm oraz powolne dochodzenie do szaleństwa, odchodzenie od zmysłów – wszystko to ma oczywiście dodać zarówno powagi sytuacji, jak i pogłębić immersję. Na koniec AestheticGamer dodaje, że Resident Evil 8 pojawi się nie tylko na konsolach obecnej generacji, ale również na sprzęcie nowej generacji, czyli PlayStation 5 oraz Xbox Series X.

