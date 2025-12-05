Resident Evil Requiem pojawi się na The Game Awards. Zobaczyliśmy oficjalne potwierdzenie

Premiera Resident Evil Requiem zaplanowana jest na 27 lutego 2026 roku. Produkcja ma kontynuować rozwój marki, tym razem śledząc losy Grace Ashcroft, która powraca do Raccoon City, by zbadać serię tajemniczych zgonów. Mimo licznych materiałów i przecieków wciąż nie poznaliśmy wielu kluczowych elementów fabuły, dlatego grudniowy pokaz jest jednym z najbardziej wyczekiwanych punktów kampanii.

Resident Evil Requiem – prezentacja na TGA 2025

Informacja o pokazie pojawiła się na oficjalnym profilu The Game Awards. Zapowiedziano, że podczas gali 11 grudnia zobaczymy nowy materiał z gry, choć nie ujawniono, czy będzie to fragment rozgrywki, czy kolejny zwiastun fabularny. W każdym przypadku fani mogą liczyć na świeże spojrzenie na jedną z najgłośniejszych premier początku 2026 roku.

Wczytywanie ramki mediów.