Resident Evil Requiem pojawi się na The Game Awards. Zobaczyliśmy oficjalne potwierdzenie

Mikołaj Berlik
2025/12/05 08:50
Capcom szykuje nowy pokaz nadchodzącego tytułu.

Premiera Resident Evil Requiem zaplanowana jest na 27 lutego 2026 roku. Produkcja ma kontynuować rozwój marki, tym razem śledząc losy Grace Ashcroft, która powraca do Raccoon City, by zbadać serię tajemniczych zgonów. Mimo licznych materiałów i przecieków wciąż nie poznaliśmy wielu kluczowych elementów fabuły, dlatego grudniowy pokaz jest jednym z najbardziej wyczekiwanych punktów kampanii.

Resident Evil Requiem – prezentacja na TGA 2025

Informacja o pokazie pojawiła się na oficjalnym profilu The Game Awards. Zapowiedziano, że podczas gali 11 grudnia zobaczymy nowy materiał z gry, choć nie ujawniono, czy będzie to fragment rozgrywki, czy kolejny zwiastun fabularny. W każdym przypadku fani mogą liczyć na świeże spojrzenie na jedną z najgłośniejszych premier początku 2026 roku.

Requiem ma również swój moment w rywalizacji – gra została nominowana w kategorii „Most Anticipated Game”. Konkurencja jest wyjątkowo mocna: Resident Evil zmierzy się z Grand Theft Auto 6, Wiedźminem 4, 007 First Light oraz Marvel’s Wolverine. Seria ma jednak świetne osiągnięcia w tej przestrzeni, a Village, RE2 Remake i RE4 Remake regularnie pojawiały się w zestawieniach GOTY.

Zbliżająca się prezentacja może rozpocząć ostatnią falę materiałów promocyjnych przed premierą w lutym. Fani Resident Evil Requiem będą mieli więc kolejną okazję, by sprawdzić, co Capcom przygotował w najnowszym rozdziale swojej flagowej marki – przypomnijmy, że gra ma otrzymać co najmniej jedno DLC.

Źródło:https://insider-gaming.com/resident-evil-requiem-new-look-the-game-awards-2025/

