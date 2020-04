News

Już dziś, przeszło 20 lat po premierze oryginału, na rynku pojawi się remake gry Resident Evil 3. Wydaje się, że na tę chwilę zainteresowani projektem Capcomu, wiedzą o grze wszystko, czego potrzebują, by podjąć decyzję o zakupie – w sieci pojawiła się masa recenzji, producent wypuścił demo, a wszyscy chętni mogli wziąć udział w otwartych testach beta trybu sieciowego Resistance. Jednak, jeśli jeszcze nie jesteście przekonani, to koniecznie rzućcie okiem na materiał, który udostępniła w sieci redakcja serwisu IGN – słowem pierwsze 16 minut zabawy.



Resident Evil 3 Remake już dziś ukaże się na PC, PlayStation 4 i Xbox One z modułem sieciowym Resistance. Gra prezentuje się i jest oceniana całkiem nieźle, ale nietrudno zauważyć, że recenzenci nie obwołali jej hitem na miarę ubiegłorocznego Resident Evil 2. Podsumowując głosy krytyków, można wywnioskować, że remake „trójki” to takie duże DLC do poprzedniej odsłony. Wciąż warte zagrania, ale pozbawione kilku elementów, które miały duży wpływ na kultowy status Nemesis. Cóż, głosujcie portfelami, a my czekamy na raporty dotyczące wyników sprzedaży.

https://www.youtube.com/watch?v=jd35KocE0ok&feature=emb_title

