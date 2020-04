Przeciek: następny remake Capcomu to odświeżony Resident Evil 4, wstępnie zapowiedziany na 2022 rok

News

Maria Wawrzyniak ,

Jak donosi serwis Video Games Chronicle (VGC) – powołując się na wiarygodne sobie źródła – remake gry Resident Evil 4 wszedł w fazę pełnoprawnej produkcji i jest wstępnie zapowiedziany na 2022 rok. Projektem ma zajmować się zespół M-Two, nowe studio stworzone przez byłego szefa PlatinumGames, Tatsuyę Minami, który przygotowywał się na to już od 2018 roku. Nie zmienia to jednak faktu, że, podobnie jak w przypadku najnowszego dzieła z serii, czyli tegorocznego Resident Evil 3, zespołowi M-Two mają pomagać wewnętrzne studia Capcomu. Co ciekawe, zdaniem VGC dyrektor kreatywny oryginalnego Resident Evil 4, Shinji Mikami, otrzymał propozycję, aby samodzielnie poprowadzić projekt, jednak odmówił – tak czy siak, twórca doradza, w jakim kierunku powinni podążać deweloperzy zajmujący się odświeżeniem.

Przypomnijmy również, że ostatnio na horyzoncie pojawiło się także sporo nowych szczegółów dotyczących nowej odsłony serii, czyli Resident Evil 8, która ma zadebiutować zarówno na sprzęcie obecnej, jak i nowej generacji. Resident Evil 3 Remake zadebiutowało z kolei 3 kwietnia bieżącego roku. Zainteresowanych serdecznie zapraszamy do przeczytania naszej recenzji, którą napisał Jakub Zagalski.

Pełna oferta gier komputerowych w sklepie Sferis