Kolejna wersja Dualsense ma posiadać znacznie lepszą baterię. Wyciekła świetna informacja

Znany technik Modyfikatorcasper ujawnił, że model oznaczony jako CFI-ZCT2W zapewnia wyraźnie dłuższą pracę na jednym ładowaniu. To efekt zastosowania nowej płyty głównej BDM-060, z której usunięto dodatkowy mikrofon oraz przeprojektowano kilka podzespołów, poprawiając ich energooszczędność. Pierwsze testy pokazują, że kontroler wytrzymuje odczuwalnie więcej godzin rozgrywki niż wcześniejsze wersje dostępne na rynku.

DualSense – gdzie znajdziemy model CFI-ZCT2W

Ulepszony kontroler trafia do nowych zestawów z PS5 Pro, odświeżonych pakietów PS5 Slim oraz świeżo wydanych wariantów kolorystycznych, w tym tych inspirowanych edycjami specjalnymi. Najłatwiej rozpoznać go po oznaczeniu CFI-ZCT2W znajdującym się na spodzie opakowania – to obecnie jedyny pewny sposób, by upewnić się, że mamy do czynienia z nowszą rewizją kontrolera.