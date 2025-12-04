Zaloguj się lub Zarejestruj

Kolejna wersja Dualsense ma posiadać znacznie lepszą baterię. Wyciekła świetna informacja

Mikołaj Berlik
2025/12/04 12:10
Który model powinniśmy wybrać?

Znany technik Modyfikatorcasper ujawnił, że model oznaczony jako CFI-ZCT2W zapewnia wyraźnie dłuższą pracę na jednym ładowaniu. To efekt zastosowania nowej płyty głównej BDM-060, z której usunięto dodatkowy mikrofon oraz przeprojektowano kilka podzespołów, poprawiając ich energooszczędność. Pierwsze testy pokazują, że kontroler wytrzymuje odczuwalnie więcej godzin rozgrywki niż wcześniejsze wersje dostępne na rynku.

DualSense – gdzie znajdziemy model CFI-ZCT2W

Ulepszony kontroler trafia do nowych zestawów z PS5 Pro, odświeżonych pakietów PS5 Slim oraz świeżo wydanych wariantów kolorystycznych, w tym tych inspirowanych edycjami specjalnymi. Najłatwiej rozpoznać go po oznaczeniu CFI-ZCT2W znajdującym się na spodzie opakowania – to obecnie jedyny pewny sposób, by upewnić się, że mamy do czynienia z nowszą rewizją kontrolera.

Według wpisu moddera, na zmianach w kontrolerze się nie kończy. Sony zrezygnowało z wymogu jednorazowego połączenia z internetem przy pierwszej konfiguracji modułowego napędu w nowszych modelach konsol. Dodatkowo najświeższe rewizje PS5 otrzymały ulepszone chłodzenie oparte na rozwiązaniach z PS5 Pro. Producent ma dzięki temu zapewniać stabilniejszą i bezpieczniejszą pracę urządzenia podczas dłuższych sesji, co powinno przełożyć się na mniejszą liczbę problemów termicznych w przyszłości.

Źródło:https://twistedvoxel.com/new-dualsense-controller-brings-major-battery-life-boost/

dariuszp
Gramowicz
Dzisiaj 14:17
Tak ale ciągle ładowanie to też nie odpowiedź a tak to wygląda dzisiaj. Inne mają akumulatory które muszę ładować raz na ruski rok. Ten ma baterii na parę godzin ale po sesji raczej musisz ładować bo drugiej nie skończysz. 

Headbangerr
Gramowicz
Dzisiaj 12:39

Nigdy nie gram na tyle długo, żeby mi się kontroler PS5 wyczerpał.

Jednak zawsze to dobrze, że pracują nad ulepszeniami. W razie potrzeby zakupu kontrolera w przyszłości na pewno będę szukał nowej wersji.




