Najbardziej wyczekiwany mod opóźniony do 2026 roku. Fanowski remake Obliviona potrzebuje więcej czasu

Skyblivion, jeden z najbardziej ambitnych fanowskich projektów w świecie The Elder Scrolls, potrzebuje więcej czasu. Zespół odpowiedzialny za przebudowę Obliviona w silniku Skyrima poinformował, że mod nie ukaże się w 2025 roku, jak wcześniej planowano. Nowe okno premiery wyznaczono na 2026 rok, choć bez dokładniejszej daty. Twórcy podkreślają jednak, że oczekiwanie zostanie wynagrodzone, ponieważ projekt osiągnął nowy etap rozwoju, a prace idą w dobrym kierunku.

Skyblivion – premiera opóźniona na przyszły rok

W najnowszej aktualizacji zespół zaprezentował obszerny materiał przedstawiający stan modyfikacji. Pokazano ujęcia z Cyrodiil odtworzonego na silniku Skyrima oraz szczegółowo omówiono zadania, które udało się ukończyć, i te, które wciąż czekają na finalne szlify. Twórcy przyznają, że mimo ukończenia większości miast, w tym zniszczonego Kvatch, część kluczowych lokacji fabularnych nadal wymaga dopracowania. Podobnie wygląda kwestia broni, postaci i innych trójwymiarowych zasobów. Są już gotowe, lecz nadal oczekują na końcowe poprawki jakościowe. Zespół tłumaczy, że potrzebuje więcej czasu, aby ukończyć wszystkie najważniejsze obszary i zadania fabularne na poziomie, który spełni zarówno ich oczekiwania, jak i oczekiwania społeczności.