Najbardziej wyczekiwany mod opóźniony do 2026 roku. Fanowski remake Obliviona potrzebuje więcej czasu

Radosław Krajewski
2025/12/04 12:30
Twórcy zaprezentowali nowy materiał, ujawniając kolejne szczegóły projektu.

Skyblivion, jeden z najbardziej ambitnych fanowskich projektów w świecie The Elder Scrolls, potrzebuje więcej czasu. Zespół odpowiedzialny za przebudowę Obliviona w silniku Skyrima poinformował, że mod nie ukaże się w 2025 roku, jak wcześniej planowano. Nowe okno premiery wyznaczono na 2026 rok, choć bez dokładniejszej daty. Twórcy podkreślają jednak, że oczekiwanie zostanie wynagrodzone, ponieważ projekt osiągnął nowy etap rozwoju, a prace idą w dobrym kierunku.

Skyblivion – premiera opóźniona na przyszły rok

W najnowszej aktualizacji zespół zaprezentował obszerny materiał przedstawiający stan modyfikacji. Pokazano ujęcia z Cyrodiil odtworzonego na silniku Skyrima oraz szczegółowo omówiono zadania, które udało się ukończyć, i te, które wciąż czekają na finalne szlify. Twórcy przyznają, że mimo ukończenia większości miast, w tym zniszczonego Kvatch, część kluczowych lokacji fabularnych nadal wymaga dopracowania. Podobnie wygląda kwestia broni, postaci i innych trójwymiarowych zasobów. Są już gotowe, lecz nadal oczekują na końcowe poprawki jakościowe. Zespół tłumaczy, że potrzebuje więcej czasu, aby ukończyć wszystkie najważniejsze obszary i zadania fabularne na poziomie, który spełni zarówno ich oczekiwania, jak i oczekiwania społeczności.

Twórcy ujawnili ponadto nową mapę drogową funkcji planowanych po premierze. Po debiucie Skyblivion ma otrzymać między innymi system tworzenia zaklęć, możliwość plądrowania grobów, dynamiczne lochy oraz dodatkowych towarzyszy, przedmioty i czary. Zespół zapewnia, że wydanie moda nie będzie końcem prac nad projektem, lecz początkiem dalszego jego rozwoju.

Wraz z informacjami o opóźnieniu udostępniono również interaktywną mapę, która pozwala graczom swobodnie eksplorować odtworzone Cyrodiil przed premierą moda. Daje to fanom przedsmak tego, co czeka ich w pełnej wersji projektu.

Fanowski remake powstaje od 2012 roku. Mod będzie dostępny na PC całkowicie za darmo i na premierę zaoferuje zawartość odtworzoną z podstawowej wersji Obliviona.

Źródło:https://comicbook.com/gaming/news/fan-made-elder-scrolls-remake-skyblivion-officially-delayed-to-2026-but-its-not-all-bad-news/

