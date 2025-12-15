Jeden z kinowych hitów Warner Bros. z datą premiery na HBO Max. Ten film to oscarowy pewniak

HBO Max zapowiedziało premierę najnowszego filmu Paula Thomasa Andersona, który zadebiutował w kinach 26 września. Po niecałych trzech miesiącach Jedna bitwa po drugiej zadebiutuje na platformie i to już w najbliższy piątek, czyli 19 grudnia. Film już miesiąc temu trafił do serwisów VOD, a już wkrótce dostępny będzie również w ramach biblioteki HBO Max. To świąteczna niespodzianka od platformy dla swoich subskrybentów.

Jedna bitwa po drugiej zadebiutuje w HBO Max już w tym tygodniu

W Ameryce produkcja zarobiła 71,1 mln dolarów, ale o wiele lepiej poradziła sobie na pozostałych rynkach, skąd pochodzi aż 133,3 mln dolarów. Globalne daje to 204,4 mln dolarów przy budżecie wynoszącym 150 mln dolarów.