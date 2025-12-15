Jeden z kinowych hitów Warner Bros. z datą premiery na HBO Max. Ten film to oscarowy pewniak

Platforma szykuje wielką premierę jeszcze w grudniu.
HBO Max zapowiedziało premierę najnowszego filmu Paula Thomasa Andersona, który zadebiutował w kinach 26 września. Po niecałych trzech miesiącach Jedna bitwa po drugiej zadebiutuje na platformie i to już w najbliższy piątek, czyli 19 grudnia.Film już miesiąc temu trafił do serwisów VOD, a już wkrótce dostępny będzie również w ramach biblioteki HBO Max. To świąteczna niespodzianka od platformy dla swoich subskrybentów.
Jedna bitwa po drugiej zadebiutuje w HBO Max już w tym tygodniu
W Ameryce produkcja zarobiła 71,1 mln dolarów, ale o wiele lepiej poradziła sobie na pozostałych rynkach, skąd pochodzi aż 133,3 mln dolarów. Globalne daje to 204,4 mln dolarów przy budżecie wynoszącym 150 mln dolarów.
Film, który od momentu kinowej premiery wzbudza ogromne emocje, zebrał znakomite recenzje i stał się jednym z głównych kandydatów do najważniejszych nagród sezonu. Krytycy przewidują, że produkcja może zdobyć nawet jedenaście nominacji do Oscara, w tym za najlepszy film, reżyserię, scenariusz, zdjęcia, muzykę i montaż, a także w kilku kategoriach aktorskich, tym dla Leonardo DiCaprio za najlepszą pierwszoplanową rolę męską.
GramTV przedstawia:
Produkcja luźno bazuje na powieści Vineland autorstwa Thomasa Pynchona, a jego fabuła opowiada o grupie radykalnych bojowników o wolność, znanych jako French ‘75, którzy dokonują ataku na ośrodek detencyjny dla imigrantów. Na czele akcji stoją Perfidia Beverly Hills oraz jej partner Bob Ferguson. Po 16 latach Bob nadal ukrywa się na pustyni, starając uciec przed swoim śmiertelnym wrogiem, pułkownikiem Stevenem Lockjawem. Gdy jego córka, Willa Ferguson staje się celem okrutnego wojskowego, na jaw wychodzą dawne tajemnice. Mężczyzna zwraca się po pomoc do swojego dawnego mentora, Senseia Sergio.
W obsadzie Jednej bitwy po drugiej znaleźli się: Leonardo DiCaprio, Sean Penn, Benicio del Toro, Regina Hall, Teyana Taylor oraz debiutująca Chase Infiniti.
