Bohater Rycerza Siedmiu Królestw jest jak „mniej seksowny Geralt z Rivii”. Aktor był zachwycony pierwszym sezonem Wiedźmina

Na początku grudnia HBO opublikowało nowy zwiastun Rycerza Siedmiu Królestw, czyli kolejnego prequela Gry o Tron. Serial zadebiutuje już na początku 2026 roku, a teraz Peter Claffey, który wciela się w sir Duncana Wysokiego, ujawnił nowe szczegóły nadchodzącej produkcji. Aktor wprost przyznał, że przy tworzeniu swojego bohatera inspirował się innym kultowym wojownikiem z serialu fantasy. Rycerz Siedmiu Królestw – główny bohater będzie mniej charyzmatyczny i pewny siebie od Geralta z Wiedźmina Claffey w rozmowie z serwisem Nerdist wskazał na serialowego Wiedźmina jako ważny punkt odniesienia i nie krył sympatii do interpretacji Geralta w wykonaniu Henry Cavill. Aktor podkreślał, że to właśnie pierwszy sezon Wiedźmina od Netflixa zrobił na nim największe wrażenie.

Pierwszy sezon Wiedźmina z Henrym Cavillem, mój bracie! W dalszej części wywiadu Claffey opowiedział o własnym podejściu do gier i o tym, jak Wiedźmin pomógł mu lepiej zrozumieć klimat opowieści o samotnym wojowniku. Aktor zaznaczył też, że Duncan Wysoki jest bohaterem znacznie bardziej przyziemnym niż Geralt, a przy tym „mniej seksownym”. Szczerze mówiąc, powiedziałem sobie, że nie wolno mi mieć konsoli, bo wtedy niczego nie zrobię. Pojechałem jednak do domu i patrzyłem, jak mój brat gra w Wiedźmina 3. Oglądałem też serial. Geralt Henry’ego Cavilla to punkt odniesienia, ale Dunk jest mniej seksowny, mniej pewny siebie i charyzmatyczny od Geralta z Rivii. Porównanie z Geralt of Rivia jest o tyle ciekawe, że Duncan Wysoki ma być bohaterem znacznie bliższym zwykłym ludziom niż legendarny zabójca potworów. To wpisuje się w obrany przez twórców ton opowieści, która w przeciwieństwie do Gry o Tron ma skupiać się na kameralnych historiach i relacjach między postaciami.

Na tym jednak ciekawostki się nie kończą. Twórcy potwierdzili, że w serialu pojawią się retrospekcje z młodości Duncana. W tych scenach młodszą wersję bohatera zagra Bamber Todd. Wszystko wskazuje na to, że już wkrótce przekonamy się, jak bardzo inspiracje Wiedźminem wpłynęły na nową odsłonę Westeros. Produkcja powstała na podstawie noweli George’a R.R. Martina z cyklu Opowieści z Siedmiu Królestw, które od lat cieszą się ogromnym uznaniem wśród czytelników. Oprócz Claffey’a w serialu zobaczymy również Dextera Sola Ansella jako giermka Jajka. W obsadzie znaleźli się również: Finn Bennett, Bertie Carvel, Daniel Ings, Tanzyn Crawford, Sam Spruell, Ross Anderson, Edward Ashley, Henry Ashton, Youssef Kerkour, Daniel Monks, Shaun Thomas, Tom Vaughan Lawlor, Steve Wall oraz Danny Webb. Za scenariusz i produkcję odpowiadają George R. R. Martin oraz Ira Parker. Producentami wykonawczymi są także Ryan Condal, Vince Gerardis, Owen Harris oraz Sarah Bradshaw. Reżyserią trzech pierwszych odcinków zajmie się Adina Smith, twórczyni m.in. Lekcje chemii i Hanny. Ostatnie trzy odcinki wyreżyseruje Owen Harris. Przypomnijmy, że premiera pierwszego odcinka została zaplanowana na 18 stycznia 2026 roku na platformie HBO.

