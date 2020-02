News

Największym uznaniem jury cieszyła się najnowsza produkcja Remedy – Control. Jednak statuetka za najlepszą grę 2019 roku powędrowała do niezależnego studia House House.

Przed kilkoma godzinami odbyła się uroczysta gala wręczenia tegorocznych nagród DICE Awards. Tym samym poznaliśmy faworytów jury jednego z ważniejszych branżowych wyróżnień. Hitem gali okazała się gra Control od studia Remedy Entertainment, która wróciła do Finlandii z największą liczbą wyróżnień. Co ciekawe, wśród nich nie znalazła się statuetka za grę 2019 roku, gdyż ta powędrowała do studia House House za Untitled Goose Game.

Pełna lista zwycięzców i transmisja z gali poniżej.

Zwycięzcy DICE Awards 2020:

https://www.youtube.com/watch?v=J-IXXC8D8uI

