Fani masowo dodają Battlefielda 6 do listy życzeń na Steam. Znamy potencjalną datę premiery?

Battlefield 6 został oficjalnie ujawniony w ubiegłym tygodniu i pomimo tak krótkiego czasu od pokazania zwiastuna, gra błyskawicznie zyskuje popularność. Zaledwie w pierwszy weekend po premierze trailera gra trafiła na blisko 500 tysięcy list życzeń na Steamie. Tę informację przekazał Rickard Linder, CEO Alinea Analytics, w swoim wpisie na LinkedIn.

Battlefield 6 szturmuje listy życzeń

Co ciekawe, około 60 procent użytkowników, którzy dodali Battlefielda 6 do listy życzeń, wcześniej grali w Battlefield 2042, mimo iż ten tytuł przez wielu został uznany za rozczarowanie. Choć DICE z czasem wprowadziło wiele poprawek to nadal niesmak wśród graczy pozostał. Teraz wygląda na to, że Battlefield 6 może spełnić oczekiwania, których nie spełniło 2042.