Tony Hawk’s Pro Skater 3+4 z niską liczbą graczy na Steam. Nie musi to jednak oznaczać porażki

Choć remake Tony Hawk’s Pro Skater 1+2 z 2020 roku odniósł ogromny sukces, tak kolejna kompilacja nie powtórzyła jego wyczynów. Poprzedni remake został entuzjastycznie przyjęty przez graczy i krytyków, a sprzedaż była imponująca. Forbes informował, że to najszybciej sprzedający się tytuł w historii serii, osiągając milion sprzedanych egzemplarzy w zaledwie dwa tygodnie. Tymczasem Steamowa wersja tej gry, która została wydana później, nigdy nie dorównała wersjom konsolowym. W szczytowym momencie grało w nią zaledwie nieco ponad 1700 osób. Wygląda na to, że Tony Hawk’s Pro Skater 3+4 radzi sobie jeszcze gorzej, mimo że trafiło na PC jednocześnie z premierą konsolową.

Według danych ze SteamDB, THPS 3+4 jest obecnie dopiero 23. najlepiej sprzedającą się grą tygodnia na Steamie. Nie da się ukryć, że na ten wynik wpłynął fakt, że gra trafiła do Xbox Game Pass i PC Game Pass. Choć Tony Hawk’s Pro Skater 3+4 kosztuje na Steamie 49.99 dolarów, użytkownicy Game Passa mogą zagrać w grę bez dodatkowych opłat, jedynie posiadając aktywny abonament. Co więcej, dzięki Xbox Cloud Beta mogą to zrobić bez pobierania czegokolwiek, uruchamiając grę natychmiast z chmury.

Tutaj warto przypomnieć, że Xbox Game Pass w połowie 2024 roku miał ponad 35 milionów subskrybentów, więc z pewnością wielu z nich skorzysta z opcji zagrania w Tony Hawk’s Pro Skater 3+4 bezpośrednio w chmurze lub przez aplikację Xbox na PC. Z tego powodu niska liczba graczy na Steamie nie musi oznaczać porażki gry jako takiej. To raczej wynik zmieniającego się modelu dystrybucji. Subskrypcje, chmura, brak konieczności zakupu, to wszystko wpływa na statystyki platform takich jak Steam.

Fani mogą mieć nadzieję, że Xbox uzna ten model za sukces, a nie powód do porzucenia serii. Tony Hawk’s Pro Skater to marka z ogromnym dziedzictwem, która raz już wróciła z przytupem w 2020 roku. Jeżeli THPS 3+4 odniesie sukces w ramach Game Passa, może to być klucz do dalszego rozwoju serii, a nie do jej upadku.