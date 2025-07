Horizon sprzedane w 38 milionach kopii. Sony ujawnia dane przez spór z Tencentem

Pozew dotyczy gry Light of Motiram od Tencentu, którą Sony uznaje za plagiat serii Horizon. Według treści dokumentu Tencent wcześniej kontaktował się z Sony w sprawie ewentualnego uzyskania licencji na markę Horizon, co miało potwierdzać, że deweloperzy byli świadomi istnienia IP.

Ostatnią wydaną grą z serii Horizon jest Horizon Zero Dawn Remastered, przygotowana z myślą o konsolach obecnej generacji. Marka doczekała się też dodatków fabularnych (The Frozen Wilds i Burning Shores), spin-offu na PSVR 2 (Horizon Call of the Mountain) oraz LEGO Horizon Adventures.