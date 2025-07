Automobilista 2 sprzedała ponad 200 tysięcy egzemplarzy dzięki letniej wyprzedaży Steam. Też się załapaliście?

W najbliższym czasie gra wzbogaci się o kolejny dodatek Endurance Pack: Część 3, który przyniesie ze sobą między innymi debiut Astona Martina w tej produkcji. Co ciekawe, o ile inna gra, Le Mans Ultimate nie zdąży wyprzedzić Reizy, będzie to pierwsze oficjalne pojawienie się hipersamochodu Aston Martin Valkyrie LMH w symulatorze tej klasy. Choć Le Mans Ultimate zaprezentowało już ten pojazd podczas 24-godzinnego wyścigu Le Mans, nie został on jeszcze udostępniony dla wszystkich graczy.

Pomimo świetnych wyników sprzedaży, statystyki aktywności graczy mogą budzić pewien niepokój. Według danych ze SteamDB, Automobilista 2 nie przekroczyła w ostatnich dniach progu 3000 osób grających jednocześnie. Może to świadczyć o tym, że choć gra sprzedaje się świetnie, utrzymanie zainteresowania wśród graczy to dla Reizy spore wyzwanie. Mimo wszystko, Reiza Studios nadal aktywnie rozwija tytuł i regularnie dostarcza nową zawartość, co może przyciągać zarówno nowych, jak i powracających fanów wyścigowych emocji.