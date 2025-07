Star Wars: Battlefront 2 szturmem zdobywa listę bestsellerów. Gra awansowała o 123 pozycje po niespodziewanym powrocie do łask graczy

Star Wars: Battlefront 2 przeżywa renesans, który już teraz można określić jako materiał do analiz dla historyków branży gier, zgodzicie się?. Od maja liczba graczy gwałtownie wzrosła, a tytuł z 2017 roku nagle stał się jednym z najchętniej ogrywanych FPS-ów na rynku. Efekt? Gra wspięła się aż o 123 miejsca w rankingu sprzedaży.

Star Wars: Battlefront 2 z ogromnym awansem

Zgodnie z najnowszymi danymi opublikowanymi przez Circana, w maju Battlefront 2 zajęło 12 miejsce na liście najlepiej sprzedających się gier w USA, co jest ogromnym skokiem w porównaniu do 135 miejsca w kwietniu. Ten niespodziewany sukces wywołał poruszenie wśród graczy i mediów na całym świecie. Liczby mówią same za siebie, Battlefront 2 w maju wyprzedziło takie tytuły jak Red Dead Redemption 2, Helldivers 2 czy The Last of Us Part II. Wiele osób zaczęło się zastanawiać, co dokładnie przyczyniło się do tego spektakularnego powrotu gry od EA. Sporo osób ma teorię, jakoby gracze chcieli, aby Electronic Arts dostrzegło sytuację i zabrało się za tworzenie Battlefronta 3.