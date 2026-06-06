007 First Light sprzedaje się jak świeże bułeczki. James Bond ma już na koncie prawie 3 miliony kopii

Nowa gra od twórców Hitmana okazała się jednym z największych sukcesów tego roku. IO Interactive ujawniło pierwsze szczegółowe wyniki sprzedaży oraz plany dalszego rozwoju przygód Jamesa Bonda.

Jeszcze przed premierą wielu graczy zastanawiało się, czy duńskie studio IO Interactive poradzi sobie z jedną z najważniejszych licencji w świecie popkultury. Dziś wiadomo już, że twórcy Hitmana nie tylko sprostali oczekiwaniom, ale również odnieśli ogromny sukces komercyjny. 007 First Light z imponującym wynikiem sprzedaży Podczas prezentacji dla mediów po Summer Game Fest 2026 szef studia, Hakan Abrak, ujawnił, że 007 First Light sprzedało się w 2,7 miliona egzemplarzy już w pierwszym tygodniu obecności na rynku. Co więcej, według najnowszych danych gra jest już bardzo blisko przekroczenia granicy 3 milionów sprzedanych kopii. To kolejny imponujący wynik dla produkcji. Wcześniej informowano, że tytuł osiągnął poziom 1,5 miliona sprzedanych egzemplarzy w ciągu zaledwie pierwszej doby od premiery.

IO Interactive ujawniło przy okazji kilka ciekawych statystyk dotyczących zachowań graczy. Do tej pory uruchomiono ponad 34 miliony misji, choć tylko około 30 procent z nich zakończyło się sukcesem. Z kolei najczęściej rzucanym przedmiotem w grze okazały się... butelki wina, które odpowiadają za 36 procent wszystkich rzutów wykonywanych przez graczy. Twórcy zdradzili również, że umiejętność blefowania została wykorzystana już ponad 10 milionów razy. To sugeruje, że wielu agentów 007 musiało ratować się improwizacją po wykryciu przez strażników.

GramTV przedstawia:

Deweloperzy potwierdzili przy okazji, że w przygotowaniu znajduje się tryb New Game+, który zostanie dodany w jednej z przyszłych aktualizacji. Dobrą wiadomością jest również fakt, że większość zawartości zaplanowanej na pierwszy rok po premierze będzie dostępna za darmo dla wszystkich posiadaczy gry. Co więcej, jak informowaliśmy wcześniej, został zapowiedziany już także pierwszy duży dodatek do gry. Gracze ponownie odwiedzą Aleph i pomogą Bawmie, bohaterowi granemu przez Lenny'ego Kravitza, w realizacji nowej misji. Szczegóły fabularne pozostają na razie tajemnicą, ale wszystko wskazuje na to, że wątek będzie rozwijał wydarzenia z głównej kampanii. Patrząc na wyniki sprzedaży, trudno mieć wątpliwości, że IO Interactive stworzyło solidne fundamenty pod przyszłość growego Jamesa Bonda. Pytanie brzmi już nie tyle, czy powstanie kolejna odsłona serii, ale jak szybko Amazon i MGM będą chcieli wykorzystać sukces 007 First Light.

Jakub Piwoński Dziennikarz filmowy, krytyk. Lubi otwarte podejście do kina i popkultury. Fantastykę w każdej postaci przeplata seansami klasyki. Gdy akurat nie gra w Diablo 4, nie pogardzi dobrym komiksem i książką.









